建設ビデオメーカーで魅力的なビデオを作成しましょう
AIによって強化されたビデオツールを活用して、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使い、プロジェクトのシームレスなドキュメンテーションと顧客の関与を実現します。
例を探る
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないの？
これらのコマンドを試してみてください。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
プロジェクトマネージャーや建設チーム向けに、この60秒のビデオは、プロジェクト文書化のためのビデオテンプレートの使用がいかに効率的かを強調しています。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、建設現場の変貌を捉えたビフォーアフターのビデオを簡単に作成できます。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルな美学を提示し、より明確にするための字幕が付いており、内部プレゼンテーションや顧客へのアップデートに理想的です。
この30秒のビデオは、ソーシャルネットワーキングでの共有を活用しようとする建設業界のマーケティング専門家向けに設計されています。HeyGenのAIアバターを使用して、ブランドに人間味を与える魅力的なコンテンツを作成します。ビデオは、生き生きとしたエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、オフボイス生成が個人的なタッチを加え、メッセージがより広い観客に響くことを保証します。
建設会社を対象に、創造的な方法でプロジェクトを文書化するためのこの90秒のビデオは、AIによって推進されるビデオツールの使用を示しています。HeyGenのメディア/ストックライブラリのサポートを受けて、建設プロジェクトの進捗を際立たせるタイムラプスビデオを編集します。このビデオは、アスペクト比のサイズ変更と、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットするように保証するエクスポートを特徴とする映画的なビジュアルスタイルを提示します。これにより、顧客の参加とプロジェクトの可視性が向上します。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活動中
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AIによるビデオ制作を駆使して建設ビデオの作成を革命化し、プロジェクトのドキュメンテーションと顧客参加を向上させるためのビデオテンプレートや編集ソフトウェアなどのツールを提供しています。
ソーシャルネットワーク用の魅力的なビデオを生成する.
Create captivating construction videos for social media in minutes, boosting client engagement and showcasing project progress.
顧客の成功事例を紹介する.
Highlight successful construction projects with engaging AI videos, enhancing client trust and showcasing your expertise.
よくある質問
HeyGenが建設ビデオの制作をどのように改善できますか？
HeyGenは、AIによるビデオツールを使用してビデオ作成プロセスを合理化する堅牢な建設ビデオメーカーを提供しています。ビデオテンプレートやドラッグアンドドロップツールなどの機能を使用して、ユーザーは効率的に魅力的なタイムラプスやビフォーアフタービデオを制作でき、ブランドの一貫性と顧客の関与を確保できます。
HeyGenのAIビデオ制作をユニークにするものは何ですか？
HeyGenは、テキストからビデオへの高度な機能を提供することで、人工知能を活用したビデオ制作で際立っています。ユーザーがスクリプトから直接ビデオを生成できるようにすることに加えて、オフボイス生成とカスタマイズ可能なテンプレートを組み合わせることで、問題なくプロフェッショナルなビデオ制作体験を保証します。
HeyGenはビデオでブランドの一貫性を保つことができますか？
はい、HeyGenはロゴや色のカスタマイズを含む徹底的なブランドコントロールを提供し、ビデオプロジェクト全体でブランドの一貫性を維持します。この機能は、ビデオコンテンツを通じてブランドアイデンティティを強化しようとする企業にとって不可欠です。
HeyGenがビデオ編集のために提供するツールは何ですか？
HeyGenは、アスペクト比のサイズ変更、字幕、ストックサポート付きのメディアライブラリを含むビデオ編集ツールセットを提供しています。これらの特徴は、直感的なドラッグアンドドロップツールと組み合わせることで、どんな目的にも合った洗練されたプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。