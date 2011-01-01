HeyGenは、テキストからビデオへの高度な機能を提供することで、人工知能を活用したビデオ制作で際立っています。ユーザーがスクリプトから直接ビデオを生成できるようにすることに加えて、オフボイス生成とカスタマイズ可能なテンプレートを組み合わせることで、問題なくプロフェッショナルなビデオ制作体験を保証します。