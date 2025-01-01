建設トレーニングビデオメーカー：簡単かつ効果的

AIアバターを使用して、安全トレーニングビデオを簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な建設クルーメンバーを対象にした45秒の指導ビデオを想像してください。これは、建設トレーニングビデオメーカー用の新しい特殊なリフティング装置の正しい使用法を詳述します。このビデオは、各ステップを正確に示すリアルなAIアバターを特徴とし、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのAIアバターを活用して、一貫した知識豊富なプレゼンターを提供し、簡潔なオンスクリーンテキストと安定した情報提供のバックグラウンドスコアを伴い、視聴者をプロセスに導きます。
サンプルプロンプト2
環境コンプライアンス規制の最近の変更を効果的に伝えるために、すべての現場管理者と現場監督を対象とした包括的な60秒の更新ビデオを制作してください。ビジュアルデザインはクリーンでコーポレートなもので、理解しやすいインフォグラフィックとアニメーションテキストを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してナレーション全体を作成します。音声スタイルは情報提供的で明確であり、重要なコンプライアンス研修情報が効果的かつ権威を持ってAIビデオプラットフォーム上で伝えられるようにします。
サンプルプロンプト3
さまざまな建設部門の新入社員向けに、会社の価値観と初期手続きを紹介する、温かく歓迎する30秒の社員オンボーディングビデオを作成してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、ポジティブな職場環境とチームの相互作用を視覚的に魅力的なモンタージュで表現します。ビデオはフレンドリーで励みになるビジュアルスタイルを持ち、陽気なバックグラウンドトラックを組み込み、ビデオテンプレートを使用して新しいチームメンバーが初日から関与していると感じられるように、重要なメッセージを明確に表示します。
建設トレーニングビデオメーカーの使い方

AIビデオメーカーで安全とコンプライアンスのトレーニングを効率化しましょう。高度なAI機能を使用して、魅力的な建設トレーニングビデオを効率的に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツを入力することから始めます。プラットフォームにスクリプトを貼り付けるだけで、テキストビデオ機能がダイナミックなビデオへの変換を準備します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択して、エンゲージメントを高めます。これらのリアルなデジタルプレゼンターが、安全メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝え、トレーニングの影響力を高めます。
3
Step 3
ブランディングを適用
すべてのトレーニング資料でブランドの一貫性を維持します。ブランディングコントロールを使用して、会社のロゴ、カスタムカラー、フォントを簡単に追加し、すべてのビデオが企業のアイデンティティに沿うようにします。
4
Step 4
統合のためにエクスポート
ビデオを完成させ、配布の準備をします。SCORMエクスポートを利用して、既存のラーニングマネジメントシステム（LMS）とシームレスに統合できる準拠ファイルを生成し、簡単に展開および追跡します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニング資料を簡素化

複雑な建設手順やコンプライアンス基準を明確で魅力的なAI駆動のビデオレッスンに変換し、理解と安全性を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーで、リアルなAIアバターとAI音声を使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換します。クリエイティブなビデオテンプレートと使いやすいインターフェースにより、魅力的なコンテンツを迅速に制作でき、プロセス全体を簡素化します。

HeyGenは安全ビデオのような専門的なトレーニングコンテンツに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、影響力のある安全トレーニングビデオやその他の専門的なコンテンツの作成に最適です。私たちのAIビデオプラットフォームは、効果的なコンプライアンス研修や社員オンボーディング資料を制作するためのツールを提供し、建設トレーニングビデオメーカーとして、あらゆる業界での明確なコミュニケーションを保証します。

HeyGenは企業ビデオのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenはAIビデオエディター内で強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントをシームレスに統合できます。これにより、すべての企業ビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenのAIビデオプラットフォームでどのくらい早くビデオを生成できますか？

HeyGenの効率的なAIビデオプラットフォームを使用すると、スクリプトを提供するだけで高品質のビデオを迅速に生成できます。プラットフォームのテキストビデオとAI音声機能により、アイデアを数分でプロフェッショナルなビデオに変換し、迅速なコンテンツ作成が可能です。