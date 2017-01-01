職場トレーニングのための最高の建設安全ビデオ作成ツール

ダイナミックなAIアバターを使用して、魅力的でコンプライアンスに準拠した職場安全ビデオを効率的に制作します。

新しい建設作業員向けに、現場での一般的な危険と予防策を示す45秒の指導ビデオを作成してください。視覚スタイルは魅力的でダイナミックであり、明確なアニメーショングラフィックスと多様なAIアバターを使用して安全な作業方法を示します。これに、明るく励みになる音楽トラックと親しみやすいナレーターを加え、効果的な建設安全ビデオ作成ツールにしてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
現場監督やチームリーダーを対象にした60秒のプロフェッショナルな職場安全ビデオを開発し、危険報告と事故対応プロトコルの重要性に焦点を当ててください。ビデオは真剣でありながら情報豊かな視覚トーンを採用し、リアルなシナリオの描写と明確なテキスト説明を組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して正確性と一貫性を確保します。権威ある声のナレーションと最小限の環境音効果がコンプライアンスの重要性を強調します。
サンプルプロンプト2
経験豊富な建設作業員向けに、個人用保護具（PPE）の日常チェックの重要性を強調する30秒のリフレッシュビデオを制作してください。視覚的なプレゼンテーションはモダンでエネルギッシュであり、クイックカット、大胆なオンスクリーンテキスト、HeyGenの即使用可能なテンプレートとシーンを使用した実践的なデモンストレーションを特徴とし、重要な情報を迅速に伝えます。エネルギッシュでドライブ感のある音楽と簡潔な音声プロンプトが、これらの安全トレーニングビデオの最大の記憶保持を保証します。
サンプルプロンプト3
建設会社の管理職向けに、AIを使用して作成されたプロフェッショナルな安全トレーニングビデオの導入による効率性と利点を詳述する50秒の企業概要を作成してください。視覚スタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、データに基づいたインフォグラフィックとHeyGenの音声生成機能を使用した落ち着いた説得力のある声を組み合わせます。音声は控えめで情報豊かであり、この費用対効果の高いソリューションの明確なケースを提示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

建設安全ビデオ作成ツールの仕組み

AIを活用してプロフェッショナルでコンプライアンス重視の建設安全ビデオを簡単に作成し、トレーニングプロセスを魅力的で効果的な体験に変えます。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
さまざまな安全シナリオに合わせて設計された「即使用可能なビデオテンプレート」を活用して始めましょう。これにより、職場安全ビデオの即時でプロフェッショナルな出発点が提供されます。
2
Step 2
スクリプトとアバターを追加
安全スクリプトを貼り付け、多様な「AIアバター」から選んでコンテンツをナレーションします。これらのアバターは指示を生き生きとさせ、チームにとってより親しみやすく魅力的な安全トレーニングビデオを作成します。
3
Step 3
ブランディングと強化を適用
「ブランディングコントロール」を使用して会社のロゴやカラーを組み込み、ブランドの一貫性を確保します。また、字幕や背景音楽を追加して、すべての安全ビデオの明確さとプロフェッショナリズムを向上させることができます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
プロフェッショナルな安全トレーニングビデオを完成させ、好みのプラットフォームで簡単に「エクスポートして共有」します。重要な建設安全コンテンツを配布し、広範なリーチとコンプライアンスを確保します。

使用例

複雑な安全手順を明確化

AIを使用して複雑な建設安全トピックや手順ビデオを簡素化し、すべてのチームメンバーが理解しやすく記憶しやすいガイドラインを提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な安全トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオ作成ツールは、プロフェッショナルな安全トレーニングビデオの制作を効率化します。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを迅速に魅力的なコンテンツに変換し、職場の安全性を向上させます。

HeyGenが効率的な建設安全ビデオ作成ツールである理由は何ですか？

HeyGenは即使用可能なビデオテンプレートと強力なクリエイティブエンジンを提供し、建設安全ビデオを迅速に作成できます。単一のプロンプトを完全なビデオに変換できるため、プロセスが非常に効率的です。

HeyGenを使用して職場安全ビデオをコンプライアンス基準に合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、すべての職場安全ビデオに会社のロゴやカラーを組み込むことができます。これにより、ブランドの一貫性が確保され、特定のコンプライアンス要件を効果的に満たすことができます。

AIアバターは安全ビデオ制作をどのように向上させますか？

HeyGenのAIアバターは、安全ビデオに命を吹き込み、すべてのトレーニングコンテンツに一貫したプロフェッショナルなプレゼンターを提供します。このエンドツーエンドのビデオ生成機能により、従来の撮影を必要とせずに高品質で魅力的なプロフェッショナルな安全トレーニングビデオを実現します。