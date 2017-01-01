効率的なトレーニングのための建設安全ビデオジェネレーター

AIアバターを使用して、明確で効果的なメッセージを届けるコンプライアンス対応の安全トレーニングビデオを簡単に作成します。

新しい建設現場の採用者向けに、基本的な安全プロトコルを紹介する60秒の安全トレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなものとし、権威あるAIアバターが重要なメッセージを伝え、画面上にテキストオーバーレイを表示します。HeyGenの強力なAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、重要な職場の安全ビデオを明確かつ効果的に届け、すべての新入社員にとってアクセスしやすく魅力的なものにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な建設作業員を対象に、落下危険を特定し軽減するための45秒の指導ビデオをデザインしてください。リアルなメディアライブラリ/ストックサポート映像を用いた動的なビジュアルスタイルを採用し、一般的な建設シナリオをアニメーション警告と明確な画面上のテキストでオーバーレイします。この短くて効果的な作品は、HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、重要な職場の安全知識を強化します。
サンプルプロンプト2
現場監督が日々のブリーフィングで使用するための30秒の簡潔なビデオを制作し、安全規則に準拠するための個人用保護具（PPE）の正しい適用を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的でアクション指向とし、フレンドリーでありながらしっかりとしたAIアバターが各ステップを迅速に示し、明確な生成されたボイスオーバーを提供します。このAIビデオメーカーソリューションは、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、重要な安全メッセージを迅速に伝達します。
サンプルプロンプト3
大規模な建設プロジェクトのすべてのスタッフを対象にした、緊急避難手順を詳述する90秒の安全ビデオを作成してください。この重要なビデオ作成プロジェクトは、真剣で段階的な指導トーンを採用し、各プロセスの段階を視聴者に案内するためにさまざまなテンプレートとシーンを使用します。HeyGenの自動字幕/キャプションを利用して、複雑な情報を多様な労働力にとって理解しやすくし、全体的な安全ビデオの効果を高めます。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

建設安全ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して効果的な建設安全トレーニングビデオを簡単に作成します。コンテンツ作成を効率化し、コンプライアンスを確保し、視覚的な学習体験で労働力を強化します。

1
Step 1
基盤を選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを選ぶか、広範なシーンから空白のキャンバスを選んで、迅速に建設安全ビデオを構築します。
2
Step 2
スクリプトを作成しAIアバターを選択
安全トレーニングビデオのスクリプトを書き、メッセージを明確に伝えるために多様なAIアバターから選択し、テキストをビデオにシームレスに変換します。
3
Step 3
ビジュアルを追加しボイスオーバーを生成
関連する画像やクリップを統合メディアライブラリから追加し、ボイスオーバー生成を使用してスクリプトを自然な音声で命を吹き込みます。
4
Step 4
トレーニング用にエクスポートして共有
自動字幕を追加してビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートし、配信と安全規則への準拠の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を明確化

複雑な建設安全プロトコルをAIによるナレーションとビジュアルで明確で簡潔な指導ビデオに簡単に変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして建設安全ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI技術を活用して、高品質な建設安全ビデオの作成を簡素化します。私たちのプラットフォームを使用すると、スクリプトを魅力的な指導ビデオに迅速に変換でき、AIアバターとテキスト読み上げ技術を利用できます。

HeyGenは従業員トレーニングのための効果的な職場安全ビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは従業員トレーニングのための効果的な職場安全ビデオを制作するための理想的なAIビデオメーカーです。多様なテンプレートとAIプレゼンターを活用して、重要な安全情報を提供し、自動字幕付きでアクセシビリティと安全規則への準拠を確保できます。

HeyGenは安全トレーニングのための使いやすいAIビデオメーカーですか？

HeyGenは誰でも建設安全ビデオジェネレーターになれる使いやすいインターフェースを提供します。直感的なツールを使用して、AIアバターを簡単に選択し、テキスト読み上げ技術を使用してリアルなボイスオーバーを生成し、ビデオ作成プロセスを効率化します。

HeyGenは安全トレーニングビデオの配信統合をサポートしていますか？

はい、HeyGenは安全トレーニングビデオのシームレスな配信をサポートするように設計されています。HeyGenはさまざまなエクスポートオプションを提供しており、多くのユーザーが生成された指導ビデオを既存のLMSプラットフォームに統合し、安全規則への準拠を確保するのが簡単だと感じています。