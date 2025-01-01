建設安全トレーニングビデオ

チームを深刻な危険から守りましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、効果的なOSHA安全トレーニングビデオを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な建設作業員を対象にした60秒の指導ビデオを開発し、建設における転倒防止に焦点を当てます。これは深刻な危険の主要な原因です。視覚と音声のスタイルは直接的で実用的であり、適切な転倒防止技術を示すためにシミュレーションシナリオを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細な安全ガイドラインを効率的に簡潔で影響力のあるビジュアルプレゼンテーションに変換します。
サンプルプロンプト2
すべての建設現場のスタッフには、建設用PPEの適切な適用と重要性を視覚的に示す30秒のダイナミックな安全トレーニングビデオが必要です。このビデオの美学は、迅速なカットでさまざまなPPEの使用を示し、明確で権威あるナレーションでサポートされた、テンポの速い視覚的に豊かなアプローチを要求します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合することで、機器と正しい使用法の高品質なビジュアルに即座にアクセスでき、メッセージの明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
現場監督と安全管理者向けに、作業現場での事故後の是正措置の実施に関するベストプラクティスを詳述した90秒の指導ビデオを設計します。これは、OSHAの安全トレーニングビデオ要件への準拠を確保するためです。視覚スタイルは権威的で簡潔であり、複雑な情報を伝えるために図や箇条書きを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を利用して、一貫した明確なナラティブを提供し、視聴者を重要な事故後の手順に導きます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

建設安全トレーニングビデオの仕組み

魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオを通じて、建設危険とOSHA準拠に関する重要な知識を労働力に提供します。労働者トレーニングを簡単に強化します。

1
Step 1
安全トレーニングスクリプトを作成する
「建設における転倒」や「建設における掘削」などの重要なトピックをカバーする包括的なスクリプトを作成することから始めます。私たちのプラットフォームは、「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を活用して、「建設安全トレーニングビデオ」の明確なボイスオーバーを自動的に生成します。
2
Step 2
プレゼンテーション用AIアバターを選択する
多様な「AIアバター」から選択し、画面上のインストラクターとして使用し、「OSHA安全トレーニングビデオ」を一貫してプロフェッショナルに提供します。これにより、コンテンツが生き生きとし、労働者トレーニングがより魅力的になります。
3
Step 3
サポートビジュアルとブランディングを追加する
関連する画像、ビデオ、グラフィックを組み込んでトレーニング資料を強化します。広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して「建設危険」を効果的に示し、会社のブランド要素を適用して洗練されたプレゼンテーションを行います。
4
Step 4
準拠準備完了のビデオをエクスポートする
ビデオが完成したら、希望する寸法と品質を選択します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を利用して、最終的な「安全トレーニングビデオ」をさまざまな形式で簡単にエクスポートし、チーム全体に配信して「OSHA準拠」要件を満たします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を明確にする

AIビデオを利用して、複雑な建設安全プロトコルや技術的なOSHA要件を簡素化し、すべての労働者にとって理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして建設用OSHA安全トレーニングビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは、AIアバターと高度なボイスオーバー生成を使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、プロフェッショナルな「OSHA安全トレーニングビデオ」や「建設安全トレーニングビデオ」を迅速に制作する力を提供します。これにより、「OSHA準拠」を維持し、「建設作業員」に「深刻な危険」について効果的に教育する努力が簡素化されます。

HeyGenは労働者トレーニングでどのような建設危険を扱うことができますか？

HeyGenの柔軟なプラットフォームを使用すると、「建設における転倒」、「建設における掘削」、および「建設用PPE」の適切な使用など、さまざまな「建設危険」に対するターゲットを絞った「労働者トレーニング」ビデオを作成できます。テンプレートとメディアライブラリサポートを活用して、影響力のある「ビデオツールボックストーク」や「オンライントレーニングコース」資料を開発します。

HeyGenは特定の会社のニーズやブランディングに安全トレーニングコンテンツをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは、すべての「従業員向け安全トレーニングビデオ」に会社のロゴや色を組み込むための強力なブランディングコントロールを提供します。また、テキスト-to-ビデオ機能を活用して、特定の「是正措置」や現場固有の指示を含む「建設安全トレーニングビデオ」をカスタマイズし、チームに「関連性のあるタイムリーな情報」を提供します。

HeyGenは建設安全トレーニングビデオの配信形式をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはさまざまなアスペクト比とエクスポートオプションをサポートしており、「ビデオツールボックストーク」用の「短いビデオ」や包括的な「ストリーミングビデオトレーニングプログラム」モジュールとして「建設安全トレーニングビデオ」を簡単に作成および配信できます。この柔軟性により、「従業員トレーニングと開発」がすべての「建設作業員」に効果的に届きます。