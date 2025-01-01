建設レポートビデオメーカー: AIによるビジュアルアップデート

AI生成レポートを使用してビジュアル進捗レポートを97%速く生成し、ボイスオーバー生成で強化します。

忙しいクライアント向けに、毎週の現場の進捗を示す60秒のダイナミックなビジュアル進捗レポートを想像してください。このビデオは、建設プロジェクトマネージャーやクライアント関係チームを対象としており、空撮の「ビフォーアフター」映像と現場の主要な進展をスムーズに切り替え、アップビートでプロフェッショナルな音楽とHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した明確で簡潔なナレーションでサポートし、プロジェクトのマイルストーンを一貫したブランドで簡単に理解できるようにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
建設会社の革新的なプロジェクト管理アプローチを紹介する30秒のマーケティングビデオをソーシャルメディア向けに作成してください。潜在的なクライアントや業界パートナーをターゲットにしたこのビデオは、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、フレンドリーなAIアバターが主要なサービスと利点を説明し、現代的な建設ビジュアルとインスパイアリングな背景音楽を背景に、迅速でインパクトのあるメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト2
現場の建設作業員や新入社員向けに、重要な安全手順やツールの使用方法を詳述した45秒の指導ビデオを開発してください。この明確で直接的なビデオは、内部コミュニケーションとトレーニングのために設計されており、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのアニメーション図を組み合わせた実践的なデモンストレーションと、プロフェッショナルなボイスオーバー、そしてすべてのチームメンバーがバックグラウンドノイズや言語に関係なくアクセスできるようにするための重要な字幕/キャプションを伴います。
サンプルプロンプト3
完成した複雑な建設プロジェクトを紹介する90秒の説明ビデオを制作し、将来の入札委員会や潜在的な投資家を感動させることを目指します。このプロフェッショナルで意欲的なビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用してプロジェクトのハイライト、主要な革新、成功した成果を提示し、高品質の建設ビデオ映像とインパクトのあるテキストオーバーレイを組み込み、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、権威あるボイスオーバーとインスパイアリングなシネマティックスコアを備えています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

建設レポートビデオメーカーの使い方

生の建設データとビジュアルを数分で魅力的でプロフェッショナルなビデオレポートに変換し、コミュニケーションを効率化し、進捗を効果的に示します。

1
Step 1
開始点を選択
プロフェッショナルな「テンプレート」から選択するか、既存の建設映像や画像をアップロードしてレポートを開始します。
2
Step 2
AIでナレーションを生成
レポートの詳細を入力し、「ボイスオーバー生成」を活用して明確でプロフェッショナルなナレーションを追加し、複雑なデータを魅力的なストーリーに変えます。
3
Step 3
ビジュアルを強化
「メディアライブラリ/ストックサポート」から追加のビジュアルを使用してレポートを改善し、「ビジュアル進捗レポート」や特定の現場の詳細を示すのに最適です。
4
Step 4
レポートを洗練し共有
ビデオの「字幕/キャプション」を簡単に生成してアクセシビリティと明確さを追加し、ステークホルダーやチーム向けに洗練された建設レポートをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なプロジェクトショーケースビデオを作成

完成した建設プロジェクトを紹介し、AIを活用した魅力的なビデオでクライアントの信頼を築き、マーケティングや将来の入札に最適です。

よくある質問

HeyGenはどのようにして建設レポートビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、AIビデオツールを使用して生データとビジュアルを魅力的な建設レポートビデオに変換する力を提供します。使いやすいインターフェースを活用することで、ビジュアル進捗レポートの生成プロセスを自動化し、従来の方法よりも大幅に速くなります。

HeyGenは建設におけるビジュアルストーリーテリングのためにどのような創造的な機能を提供しますか？

HeyGenは、AIアバターを使用してコンテンツをナレーションし、タイムラプスビデオやビフォーアフタービデオを組み込む機能など、建設のビジュアルストーリーテリングを強化します。また、広範なテンプレートとブランディングコントロールを活用して、プロフェッショナルなマーケティングビデオや説明ビデオを作成できます。

HeyGenは建設プロジェクトの更新におけるマルチメディアとローカリゼーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは、ボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを提供することで、クライアントの更新や内部コミュニケーションをアクセスしやすくする強力なマルチメディアサポートを提供します。独自のアップロードクリップを簡単に統合するか、HeyGenの包括的なメディアライブラリを利用して豊富なビジュアルコンテンツを作成できます。

HeyGenは建設プロフェッショナルのためのビデオ編集プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、使いやすいインターフェースと直感的なドラッグアンドドロップツールを備えており、建設プロフェッショナルのためのビデオ編集を大幅に簡素化します。そのインテリジェントなデザインにより、高品質のビデオを迅速に作成し、プロジェクト管理のコミュニケーションを加速し、レポート生成を非常に効率的にします。