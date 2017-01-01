潜在的なクライアントや投資家向けに、60秒の進捗報告ビデオを制作し、強力な「建設プロジェクトビデオメーカー」として機能させ、新しい開発の重要なマイルストーンをダイナミックな「タイムラプスビデオ」で紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでインスピレーションを与えるもので、スムーズなトランジションと高解像度の映像を使用し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を通じて、アップビートでモチベーショナルなサウンドトラックと明瞭なナレーションを簡単に追加します。

