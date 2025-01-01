シームレスな更新のための建設進捗説明動画メーカー

HeyGenのAIアバターを使用して、プロジェクトのマイルストーンを明確に示し、ステークホルダーのエンゲージメントを高めるアニメーション説明動画を簡単に作成します。

投資家やプロジェクト関係者向けに、主要なプロジェクトのマイルストーンと今後のフェーズを紹介する30秒のダイナミックな建設進捗説明動画を作成してください。この動画は、プロフェッショナルでエネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して更新情報を明確にナレーションします。

サンプルプロンプト1
新入社員や現場スタッフ向けに、建設トレーニングと安全プロトコルに焦点を当てた45秒のアニメーション説明動画を開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的なものであり、落ち着いた権威あるボイスオーバーを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して適切な技術を効果的に示します。
サンプルプロンプト2
クライアントや潜在的なパートナーに主要プロジェクトの進捗を更新するための60秒の洗練された説明動画を制作し、品質と革新への会社のコミットメントを強調し、強力なブランディングを実現します。企業のビジュアル美学を採用し、スムーズなトランジションと魅力的なナラティブを用いて、HeyGenのビデオテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな外観を実現します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアキャンペーン用に15秒のクイックカット動画を作成し、最近の成果や視覚的に印象的な建設段階を強調して、注目を集める説明動画を作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは、トレンドの音楽と魅力的なテキストオーバーレイを使用して高速であり、HeyGenの字幕/キャプションを利用して無音視聴でもアクセス可能にします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

建設進捗説明動画メーカーの仕組み

複雑な建設更新を明確で魅力的な動画に効率的に変換し、プロジェクトのマイルストーン、進捗、安全ブリーフィングをステークホルダーやチームと共有します。

1
Step 1
動画の基盤を作成
スクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、建設進捗スクリプトを迅速に初期シーンに変換し、説明動画の基盤を築きます。
2
Step 2
ダイナミックなビジュアルと音声を追加
魅力的なビジュアルとナレーションで説明動画をパーソナライズします。リアルなAIアバターを統合して更新情報を提示し、プロフェッショナルなタッチで建設進捗ストーリーを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランドアイデンティティとアクセシビリティを適用
会社のブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を動画全体に適用してプロフェッショナリズムを向上させます。これにより、建設更新において一貫性と洗練された外観が確保されます。
4
Step 4
進捗をエクスポートして共有
建設進捗説明動画が完成したら、さまざまな形式で簡単にエクスポートします。影響力のある動画をソーシャルメディアや内部チャンネルでシームレスに共有し、すべてのステークホルダーに情報を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロジェクトマイルストーンの説明

建設プロジェクトのマイルストーンとクライアントへの納品物を強調するプロフェッショナルな説明動画を開発し、具体的な進捗を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画を迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、豊富な「ビデオテンプレート」とカスタマイズ可能な「AIアバター」を備えた魅力的な「アニメーション説明動画」の作成を効率化します。テキストから簡単に「動画を生成」し、コンセプトを迅速に具現化できます。

HeyGenが直感的な説明動画メーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーな「ドラッグ＆ドロップエディター」と直感的な「AIビデオツール」を備えており、制作プロセスを簡素化します。これにより、シーンの編集、ボイスオーバーの追加、「字幕/キャプション」の挿入が容易になり、洗練された結果を得ることができます。

HeyGenは建設進捗説明動画のブランディングに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは強力な「ブランディング」コントロールを可能にし、会社のロゴ、カスタムカラー、独自のビジュアル要素を「建設進捗説明動画」に統合できます。これにより、すべてのコンテンツで一貫性とプロフェッショナリズムが確保されます。

HeyGenはさまざまな動画コンテンツのニーズにどれほど柔軟に対応できますか？

HeyGenは非常に柔軟で、幅広い用途に対応する包括的な「ビデオエディター」として機能します。「ソーシャルメディア」キャンペーンから「プロジェクト管理」更新まで、柔軟なツールとアスペクト比オプションにより、さまざまなプラットフォームに最適です。