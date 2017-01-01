建設概要ビデオジェネレーター：プロジェクト成功

強力なスクリプトからのテキストビデオ機能で、建設ビデオの作成を自動化し、明確な進捗更新を即座に提供します。

プロジェクトのステークホルダーやクライアント向けに、主要な建設現場の「プロジェクト更新」を提供する、説得力のある60秒のビデオを制作してください。視覚スタイルはプロフェッショナルで明確にし、実際の映像にグラフィカルなオーバーレイを交え、情報豊かなAIアバターのナレーターと控えめでインスピレーションを与える音楽を組み合わせます。HeyGenの「AIアバター」を活用して一貫したナレーションを行い、「ボイスオーバー生成」で複雑な進捗を説明し、明確さを向上させます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
現場の建設チーム向けに、新しい「進捗更新」や迅速な安全ブリーフのための45秒の「内部コミュニケーション」ビデオを開発してください。このビデオは、箇条書きのテキストポイントと実用的なデモンストレーションを特徴とし、エネルギッシュでありながら明確なボイスオーバーを伴う、魅力的で指導的な視覚スタイルを採用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用してコンテンツを構成し、「スクリプトからのテキストビデオ」で迅速に対話を生成して効率的に作成します。
サンプルプロンプト2
潜在的なクライアントやマーケティングリードをターゲットにした、建設会社の専門知識とポートフォリオを示す30秒の「プロモビデオ」を作成し、影響力のある「マーケティング資料」として活用します。視覚スタイルは洗練され、テンポが速く、視覚的にインパクトがあり、高品質のドローンショットとタイムラプスをバックに、プロフェッショナルで自信を与えるボイスオーバーと現代的な音楽を使用します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からのストックメディアを組み込んでリーチを最適化します。
サンプルプロンプト3
潜在的なパートナーや規制機関に向けた包括的な「概要」を提示する90秒の情報ビデオを生成し、最近の「現場検査」からの重要な側面を強調します。視覚的なプレゼンテーションは豊かで詳細であり、データビジュアライゼーションと注釈付きの空撮ビューを統合し、自信に満ちた権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して多様なオーディエンスに対するアクセスと理解を確保し、「AIアバター」を利用してプロフェッショナルな態度でナラティブを提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

建設概要ビデオジェネレーターの使い方

マーケティング、進捗更新、内部コミュニケーションのためのプロフェッショナルな建設概要ビデオを簡単に作成し、視覚的な報告ニーズを簡素化します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
さまざまなプロジェクトタイプや報告ニーズに合わせて設計された、豊富な建設ビデオテンプレートライブラリから選択して始めましょう。この効率的なアプローチで時間を節約できます。
2
Step 2
プロジェクトメディアを追加
外部の映像、写真、その他のビジュアル資産を選んだテンプレートに直接組み込み、強力なメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
3
Step 3
スクリプトとボイスオーバーを作成
スクリプトからのテキストビデオを活用してダイナミックなボイスオーバーを生成し、明確で魅力的なプロジェクトコミュニケーションを確保することで、説得力のあるナレーション付きビデオを作成します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを含む柔軟な出力オプションで完成したプロモビデオをエクスポートし、ステークホルダーとの共有やマーケティング活動に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントプレゼンテーション＆プロジェクトショーケース

.

プロジェクトのマイルストーン、最終概要、クライアントの成功事例を提示する魅力的なビデオを作成し、コミュニケーションと信頼を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはプロジェクト管理と更新のために建設ビデオ生成をどのように効率化できますか？

HeyGenは強力な建設ビデオジェネレーターとして機能し、魅力的な建設概要ビデオやプロジェクト更新を簡単に作成できます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能とAIアバターを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなナレーション付きビデオコンテンツに変換し、内部コミュニケーションとマーケティングを強化します。

HeyGenは高品質の建設タイムラプスビデオを作成するための機能を提供していますか？

はい、HeyGenは建設タイムラプスクリエーターとして機能する強力なツールを提供し、タイムラプスビデオを編集し強化することができます。統合されたビデオエディターとプロフェッショナルなテンプレート＆シーンを利用して、素晴らしいビジュアルを作成し、建設ビデオコンテンツを4Kビデオ品質で提供します。

HeyGenの建設プロモビデオ作成の能力はどのようなものですか？

HeyGenは、マーケティング活動に最適な建設プロジェクトの魅力的なプロモビデオを作成する力を提供します。カスタマイズ可能な建設ビデオテンプレートと包括的なブランディングコントロールを使用して、すべての建設ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにし、オンラインプレゼンスを効果的に向上させます。

HeyGenはビデオを通じてプロジェクトコミュニケーションを改善するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはAIクラウドベースのソフトウェアとして、進捗更新やクライアントレポートのためのナレーション付きビデオを迅速に作成することで、プロジェクトコミュニケーションを大幅に向上させます。この効率的なアプローチにより、すべてのステークホルダーが明確で一貫性のある魅力的な建設ビデオコンテンツを受け取ることができます。