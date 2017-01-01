プロジェクトのステークホルダーやクライアント向けに、主要な建設現場の「プロジェクト更新」を提供する、説得力のある60秒のビデオを制作してください。視覚スタイルはプロフェッショナルで明確にし、実際の映像にグラフィカルなオーバーレイを交え、情報豊かなAIアバターのナレーターと控えめでインスピレーションを与える音楽を組み合わせます。HeyGenの「AIアバター」を活用して一貫したナレーションを行い、「ボイスオーバー生成」で複雑な進捗を説明し、明確さを向上させます。

