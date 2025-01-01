コネクションストラクチャービデオメーカーでコンテンツを革新

強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を活用して、魅力的な説明動画とマーケティングコンテンツを効率的に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
堅牢なビデオメーカーソリューションを積極的に探している潜在顧客をターゲットにした30秒の魅力的な製品紹介動画を開発します。この動画では、「コネクションストラクチャービデオメーカー」の直感的なインターフェースを強調し、ダイナミックでアップビートなビジュアルで主要な機能と利点を示し、現代的でエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、説得力のあるシーケンスを迅速に構築し、AIアバターを組み込んで製品の利点を提示し、強力な「製品紹介動画」を作成します。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケターやコンテンツクリエーターを対象にした60秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を制作し、高度なビデオメーカーを使用して「マーケティング戦略」を強化するためのクイックヒントを提供します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に豊かで、アニメーションテキストとクイックカットを組み込み、エネルギッシュでトレンドの音楽に設定します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、さまざまなプラットフォームでのアクセシビリティを最大化し、「ソーシャルメディア動画」として最適な共有のためにシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保します。
サンプルプロンプト3
企業チームや人事部門向けにカスタマイズされた45秒の明確で簡潔な内部コミュニケーション動画を設計し、「コネクションストラクチャービデオメーカー」がトレーニングと情報伝達を効率化する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは指導的でプロフェッショナルにし、落ち着いたバックグラウンドスコアとシンプルなグラフィックを特徴とします。HeyGenのAIアバターを統合して一貫したトーンで重要なメッセージを伝え、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な物語を豊かにし、影響力のある「内部コミュニケーション動画」を作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

コネクションストラクチャービデオメーカーの使い方

スクリプトから魅力的なビジュアルまで、AIを活用してインパクトのあるビデオを迅速に構築し、メッセージを明確に伝え、オーディエンスを引き付けます。

1
Step 1
基盤を作成
プロフェッショナルなテンプレートを選択するか、スクリプトを貼り付けて、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、メッセージの基盤を設定します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してコンテンツを提供し、ビデオに一貫性と魅力的な画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
ダイナミックな要素を追加
アクセシビリティのために自動生成された字幕/キャプションを追加し、さまざまなナレーション生成オプションから選択してオーディオを完璧にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
説明動画を完成させ、好みのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを選択し、さまざまなプラットフォームでオーディエンスとつながる準備を整えます。

使用例

AIビデオで広告キャンペーンを最適化

製品のユニークな価値提案とその構造的な利点を効果的に示すインパクトのあるAI駆動の広告をデザインします。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリを使用して、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。このプラットフォームは、複雑なビデオ編集を効率的な体験に変え、あらゆるプロジェクトで自信を持ってビデオを作成できるようにします。

HeyGenでどのような種類のビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、魅力的な説明動画、ダイナミックなソーシャルメディア動画、情報豊富な製品紹介動画など、幅広いコンテンツを生成できます。このプラットフォームは、リアルなAIアバターを活用して、さまざまなマーケティング戦略や内部コミュニケーションのニーズに合わせてメッセージを生き生きと伝えます。

HeyGenはビデオのナレーションやキャプションに対応していますか？

もちろんです。HeyGenは高度なナレーション生成機能を提供しており、スクリプトに完璧にマッチするさまざまなAIボイスから選択できます。さらに、HeyGenは自動的にキャプションと字幕を生成し、テキスト-to-ビデオプロジェクトのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。

自分のブランドを反映するようにビデオをカスタマイズするにはどうすればよいですか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴ、ブランドカラー、フォントを直接ビデオに組み込むことができます。また、豊富なストックビデオとカスタマイズ可能なテンプレートのメディアライブラリを活用して、すべてのビデオがブランドアイデンティティとクリエイティブビジョンに完全に一致するようにします。