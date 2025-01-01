接続経路ビデオメーカーでインタラクティブなストーリーを作成
スクリプトからのシームレスなテキストをビデオに変換することで、パーソナライズされた体験と動的な学習経路をインタラクティブなビデオで作り上げましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ソフトウェア開発者や技術リーダーを対象に、新しいソフトウェア統合の技術的な詳細を説明する2分間の説明動画を開発し、洗練されたモダンなビジュアルプレゼンテーションとプロフェッショナルなナレーション生成を行い、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、製品デモに最適です。
社内のL&Dチームや新しい技術者向けに、内部ツールやプロセスを紹介する1分間の動画を設計し、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なテンプレートとシーンを使用して、明確な接続経路に焦点を当てた魅力的なステップバイステップのビジュアルガイドを構築します。
プロジェクトマネージャーや技術的な利害関係者向けに、最近のバグ修正やシステム改善を迅速に要約する60秒の技術更新動画を制作し、AIアバターを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、効率的なビデオ自動化を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenの高度な「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能により、書かれたコンテンツを魅力的なビデオに簡単に変換できます。私たちの「AIビデオエージェント」技術は、自然な「ナレーション生成」でメッセージを伝える「AIアバター」を生成し、ビデオ制作プロセス全体を自動化します。
HeyGenはどのようなAIアバターオプションを提供していますか？
HeyGenは、ブランドを効果的に表現し、メッセージを伝えるための多様な高品質の「AIアバター」を提供しています。これらのアバターは、表情豊かな動きと魅力的な「ナレーション生成」で「スクリプトからのテキストをビデオに変換」を実現します。
HeyGenのビデオはどのように学習管理システムと統合できますか？
HeyGenは、強力な「SCORMエクスポート」機能を通じて学習管理システム（LMS）とのシームレスな統合を可能にします。これにより、ビデオコンテンツの包括的な「LMSトラッキング」が可能になり、「企業のL&Dチーム」が動的な学習経路を効率的に管理および監視できます。
HeyGenビデオにはブランド化とカスタマイズのオプションがありますか？
はい、HeyGenは、ビデオが常に企業のアイデンティティを反映するようにするための広範な「ブランドコントロール」を提供しています。特定のロゴ、色、フォントを使用して「テンプレートとシーン」を簡単にカスタマイズし、視聴者に響くプロフェッショナルな「説明動画メーカー」コンテンツを作成できます。