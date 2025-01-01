設定ウォークスルービデオジェネレーター：セットアップを簡素化
明確で魅力的な設定ウォークスルーを生成し、強力なボイスオーバー生成で製品の採用を促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
IT管理者を対象とした90秒の高度な機能ウォークスルービデオを開発し、落ち着いた権威あるAIナレーターが詳細な画面キャプチャを通じて複雑なシステム設定を案内し、テンプレートとシーンを利用して構造化されたフローを作成し、理解を深めるための明確な字幕を提供します。
プロダクトマネージャーを対象とした45秒のハウツービデオを制作し、新しいソフトウェア統合の設定プロセスを紹介し、ダイナミックなビジュアルとアップビートなサウンドトラックを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して効率的なコンテンツ作成を行い、メディアライブラリ/ストックサポートで魅力的な背景要素を強化します。
マーケティングチーム向けの1分間のパーソナライズされたセットアップガイドを設計し、ツールの設定内でブランド要素をカスタマイズする方法を示し、ブランドガイドラインに一致する洗練されたビジュアルスタイルを提示し、明確で簡潔なAIボイスを活用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してマルチプラットフォーム配信を行い、一貫したブランドプレゼンスを提供するAIアバターを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオドキュメントの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビデオに変換することで、高品質なAIビデオドキュメントを迅速に制作する力を提供します。私たちの生成AIプラットフォームは、AIを活用したビデオ作成を通じて、明確で簡潔なハウツーガイドやチュートリアルを生成し、制作時間と労力を大幅に削減します。これは技術製品チームにとって理想的なソリューションです。
HeyGenはウォークスルービデオにどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや自然なAIボイス生成を含む最先端のAI機能をウォークスルービデオに提供します。スクリプトから簡単にダイナミックなボイスオーバーを作成し、視聴者のエンゲージメントと明確さを向上させることができます。これにより、ウォークスルービデオは情報豊かで視覚的に魅力的になります。
HeyGenは私の機能ウォークスルービデオのブランディングをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、機能ウォークスルービデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを簡単に組み込むことができ、すべてのビデオコンテンツで一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenで設定ウォークスルービデオを効率的に生成することは可能ですか？
はい、HeyGenは設定ウォークスルービデオの効率的な生成を目的として設計されており、複雑な指示をシンプルで魅力的なビジュアルガイドに変換します。直感的なインターフェースとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、詳細な説明を迅速に制作し、自動字幕とシーンベースの編集を完備し、ソフトウェアデモンストレーションに最適です。