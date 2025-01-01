設定ガイドビデオメーカー：簡単なハウツービデオを作成

AIを活用したテキストビデオ機能で、スクリプトをプロフェッショナルなステップバイステップの設定ガイドやチュートリアルビデオに簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の研修部門を対象にした60秒のプロフェッショナルな設定ガイドビデオを開発し、新しいソフトウェアのセットアップをクリーンなビジュアルスタイルと落ち着いた情報提供のAIアバターでステップバイステップの指示を示します。HeyGenのAIアバターと豊富なビデオテンプレートを活用します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアのクラフト愛好家を対象にした30秒のエネルギッシュなDIYプロジェクトビデオを作成し、テンポの速いカット、アップビートなバックグラウンドミュージック、鮮やかなオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートと柔軟なテンプレート＆シーンを利用します。
サンプルプロンプト3
新製品ユーザー向けに50秒のアクセシブルなチュートリアルビデオを作成し、デバイス設定の基本的な最初のステップを詳述し、明確で指示的なビジュアルスタイルを採用し、正確な画面録画、役立つAIボイス、すべての視聴者に明確さを保証するための目立つ字幕/キャプションを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆さまざまなプラットフォーム用のエクスポートを使用してエクスポートします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

設定ガイドビデオメーカーの使い方

HeyGenの生成AIプラットフォームを使用して、設定手順を魅力的で製品に正確なチュートリアルビデオに簡単に変換し、ドキュメンテーションを効率化します。

Step 1
ビデオスクリプトを作成
スクリプトエディタに設定手順を書き込むか貼り付けて開始します。HeyGenのAIはこのテキストビデオ機能を使用して初期のビデオシーンを生成します。
Step 2
ビジュアルとボイスを選択
豊富なビデオテンプレートとシーンから選択してガイドを強化します。また、メディアライブラリを利用して、各設定ステップを説明するための関連画像やビデオクリップを追加できます。
Step 3
ボイスとブランディングでカスタマイズ
設定ガイドをさらに個別化します。明確なナレーションのためにAI生成ナレーションを追加し、字幕を含め、ロゴやカラーなどのブランディングコントロールを適用してガイドラインに合わせます。
Step 4
ハウツービデオをエクスポート
満足したら、さまざまなアスペクト比でプロフェッショナルなハウツービデオをエクスポートします。高品質の設定ガイドがさまざまなプラットフォームで共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアビデオを生成

設定ガイドから簡単に配信可能な短くて共有可能なビデオクリップを作成し、ソーシャルメディアでの配信を容易にします。

background image

よくある質問

HeyGenはチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは「チュートリアルビデオ」や「ハウツービデオ」を簡単に作成できるように、「テキストビデオ」や「AI生成ナレーション」機能を提供しています。スクリプトを迅速に魅力的な指導コンテンツに変換できます。

HeyGenはビデオドキュメンテーションにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは効率的な「AI生成ビデオドキュメンテーション」や「AIを活用したSOP」を作成するための強力な「生成AIプラットフォーム」を提供しています。ユーザーは「AIアバター」と豊富な「メディアライブラリ」を活用して、プロフェッショナルなビジュアルガイドの制作を効率化できます。

HeyGenを使用してビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは「豊富なビデオテンプレート」とカスタマイズ可能な「テンプレートとシーン」を提供しており、一貫したブランドアイデンティティを維持するのに役立ちます。ロゴやブランドカラーを簡単に適用し、「ソーシャルメディア」や「DIYビデオ」が常にプロフェッショナルでユニークに見えるようにします。

設定ガイドビデオを作成する初心者にとってHeyGenはどれほど使いやすいですか？

HeyGenは非常に直感的に設計されており、誰でも「設定ガイドビデオメーカー」として簡単に利用できます。プラットフォームは「ステップバイステップの指示」を作成するプロセスをガイドし、「AIビデオエージェント」技術を活用してスクリプトから最終エクスポートまでスムーズなクリエイティブプロセスを保証します。