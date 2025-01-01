設定ガイドビデオメーカー：簡単なハウツービデオを作成
AIを活用したテキストビデオ機能で、スクリプトをプロフェッショナルなステップバイステップの設定ガイドやチュートリアルビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の研修部門を対象にした60秒のプロフェッショナルな設定ガイドビデオを開発し、新しいソフトウェアのセットアップをクリーンなビジュアルスタイルと落ち着いた情報提供のAIアバターでステップバイステップの指示を示します。HeyGenのAIアバターと豊富なビデオテンプレートを活用します。
ソーシャルメディアのクラフト愛好家を対象にした30秒のエネルギッシュなDIYプロジェクトビデオを作成し、テンポの速いカット、アップビートなバックグラウンドミュージック、鮮やかなオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートと柔軟なテンプレート＆シーンを利用します。
新製品ユーザー向けに50秒のアクセシブルなチュートリアルビデオを作成し、デバイス設定の基本的な最初のステップを詳述し、明確で指示的なビジュアルスタイルを採用し、正確な画面録画、役立つAIボイス、すべての視聴者に明確さを保証するための目立つ字幕/キャプションを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆さまざまなプラットフォーム用のエクスポートを使用してエクスポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは「チュートリアルビデオ」や「ハウツービデオ」を簡単に作成できるように、「テキストビデオ」や「AI生成ナレーション」機能を提供しています。スクリプトを迅速に魅力的な指導コンテンツに変換できます。
HeyGenはビデオドキュメンテーションにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは効率的な「AI生成ビデオドキュメンテーション」や「AIを活用したSOP」を作成するための強力な「生成AIプラットフォーム」を提供しています。ユーザーは「AIアバター」と豊富な「メディアライブラリ」を活用して、プロフェッショナルなビジュアルガイドの制作を効率化できます。
HeyGenを使用してビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは「豊富なビデオテンプレート」とカスタマイズ可能な「テンプレートとシーン」を提供しており、一貫したブランドアイデンティティを維持するのに役立ちます。ロゴやブランドカラーを簡単に適用し、「ソーシャルメディア」や「DIYビデオ」が常にプロフェッショナルでユニークに見えるようにします。
設定ガイドビデオを作成する初心者にとってHeyGenはどれほど使いやすいですか？
HeyGenは非常に直感的に設計されており、誰でも「設定ガイドビデオメーカー」として簡単に利用できます。プラットフォームは「ステップバイステップの指示」を作成するプロセスをガイドし、「AIビデオエージェント」技術を活用してスクリプトから最終エクスポートまでスムーズなクリエイティブプロセスを保証します。