カンファレンスビデオメーカー: 魅力的なイベントの振り返りを作成

AIアバターを使用してプロフェッショナルなカンファレンスビデオプレゼンテーションを作成し、観客を魅了します。

イベントオーガナイザーや潜在的な参加者をターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成し、今後のバーチャルカンファレンスを発表します。ビジュアルスタイルはダイナミックでエキサイティングなもので、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を使用して迅速にセットアップし、鮮やかなグラフィックスを使用します。明るい音楽トラックに合わせて、プロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」で主要なイベントの詳細を発表します。この「カンファレンスビデオメーカー」は、HeyGenの機能を活用して魅力的な招待状を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
参加者、参加できなかった人々、ステークホルダーを対象にした60秒のポストカンファレンスサマリービデオを制作し、主要なハイライトと洞察を振り返ります。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、「AIアバター」が主要なポイントを魅力的に伝え、画面上のテキストアニメーションでサポートします。音声は「AIアバター」の生成されたスピーチと控えめなバックグラウンドミュージックで構成され、シンプルなスクリプトから効果的な「ビデオプレゼンテーション」コンテンツを効率的に作成する「AIビデオジェネレーター」の力を示します。
サンプルプロンプト2
バーチャルカンファレンスのための45秒の洗練されたスピーカー紹介ビデオを開発し、参加者に次のセッションの専門家を歓迎し、情報を提供します。ビジュアルスタイルはクリーンで権威あるもので、プロフェッショナルな「AIアバター」がスピーカーの経歴を紹介し、明確な「ボイスオーバー生成」と洗練された画面上の「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させます。これにより「プロフェッショナルなビデオ」の感触が確立され、実際の「ビデオ録画」が始まる前に信頼性を確立し、情報を提供するトーンを設定します。
サンプルプロンプト3
ライブストリームされたカンファレンス中のインタラクティブな投票やQ&Aセグメントのための15秒のアニメーションオープナーをデザインし、アクティブな参加者をターゲットにします。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、ダイナミックな「テンプレートとシーン」を使用し、大胆なテキストアニメーションとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックで即座に観客の参加を促します。この短くてインパクトのある「ビデオ作成プラットフォーム」の出力は、イベント後にさまざまなソーシャルメディアプロモーションチャネルでシームレスに統合するために「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して迅速にリサイズできます。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カンファレンスビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールと直感的な機能を使用して、観客を魅了するプロフェッショナルなカンファレンスビデオをシームレスに作成します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
カンファレンスプレゼンテーションに合わせたカスタマイズ可能な「ビデオテンプレート」の豊富なライブラリから選択し、プロジェクトを迅速に開始します。
2
Step 2
AIアバターでコンテンツを追加
カンファレンスのスクリプトを入力し、多様なリアルな「AIアバター」から選択して、メッセージを明確かつ効果的に伝えます。
3
Step 3
簡単にビデオをカスタマイズ
直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」を使用してカンファレンスビデオを洗練し、要素を追加し、シーンを調整して、メッセージが完璧に伝わるようにします。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
満足したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して「プロフェッショナルなビデオ」を生成し、すべてのプラットフォームで高品質で共有できるように最適化します。

使用例

ソーシャルメディアでカンファレンスのリーチを拡大

カンファレンスのハイライトを迅速に短いクリップやマーケティングビデオに変換し、イベントの影響を拡大し、より広いオーディエンスにリーチします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビデオプレゼンテーションを向上させることができますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、魅力的なビデオプレゼンテーションを簡単に作成することを可能にします。リアルなAIアバターとAIテキスト読み上げを活用してプロフェッショナルなビデオを提供し、コンテンツを高品質なビジュアル体験に変えます。

HeyGenはプロフェッショナルなカンファレンスビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは理想的なカンファレンスビデオメーカーであり、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢を提供します。バーチャルイベントの制作において、ビジネスビデオやマーケティングビデオを簡単に作成し、コンテンツを際立たせます。

HeyGenはビデオ作成にどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenはビデオ作成プラットフォーム内で広範なカスタマイズオプションを提供し、あらゆるディテールを調整できます。多様なAIアバターを使用してビデオをパーソナライズし、ブランドの特定のブランディングコントロールを適用し、さまざまなアニメーションやトランジションを利用してコンテンツをユニークにします。

HeyGenはさまざまなビジネスビデオのニーズに適していますか？

はい、HeyGenの直感的なビデオ作成プラットフォームは、さまざまなビジネスビデオやマーケティングビデオに完全に適しています。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターにより、誰でも迅速かつ効率的にプロフェッショナルなビデオを作成し、さまざまなコミュニケーションニーズに対応できます。