イベントオーガナイザーや潜在的な参加者をターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成し、今後のバーチャルカンファレンスを発表します。ビジュアルスタイルはダイナミックでエキサイティングなもので、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を使用して迅速にセットアップし、鮮やかなグラフィックスを使用します。明るい音楽トラックに合わせて、プロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」で主要なイベントの詳細を発表します。この「カンファレンスビデオメーカー」は、HeyGenの機能を活用して魅力的な招待状を作成します。

