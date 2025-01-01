会議報告ビデオメーカー：魅力的なリキャップを作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、会議の洞察をダイナミックなビデオプレゼンテーションに簡単に変換します。
技術教育者や社内トレーニングチーム向けに、新しいソフトウェア機能を鮮やかに説明する包括的な2分間のビデオプレゼンテーションを作成することがあなたの任務です。この「AIビデオジェネレーター」は、モダンでインタラクティブなビジュアルアピールが必要で、スクリーンシェアやアニメーションオーバーレイを組み込み、正確で落ち着いたナレーターによる音声を使用します。HeyGenの「AIアバター」を活用して資料を提示し、技術的な指示に動的で人間らしい要素を加え、エンゲージメントを向上させます。
開発者やエンジニアリングチーム向けに、重要なプロジェクトのマイルストーンと技術的な更新を要約した90秒のリキャップビデオを作成します。クリーンで図解的なビジュアルスタイルを採用し、画面上に明確なテキストと説明的な音声トラックを組み合わせたこの「リキャップビデオメーカー」は、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を活用します。これにより、複雑な音声録音セットアップを必要とせず、書かれたスクリプトから一貫したプロフェッショナルなナレーションを保証します。
製品マネージャーやマーケティングチームを対象にした45秒のインパクトのある社内製品発表を生成し、画期的な機能を紹介します。この「オンラインビデオメーカー」プロジェクトは、ダイナミックで高解像度のビジュアル美学を特徴とし、鮮やかなモーショングラフィックスとクリアな4K解像度の映像を備え、エネルギッシュで明瞭なナレーションが支えます。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」から魅力的なビジュアルを簡単に統合し、情報豊富なアップデートを迅速に制作できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。強力なテキストから音声への技術を活用してリアルなボイスオーバーを作成し、正確な字幕を自動生成することで、制作ワークフロー全体を効率化します。
HeyGenがプレゼンテーションに効果的なオンラインビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは使いやすいオンラインビデオメーカーを提供し、強力なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを備えています。これにより、ユーザーは広範な編集経験を必要とせずに、プロフェッショナルなビデオプレゼンテーションやリキャップビデオを迅速に作成できます。
HeyGenはチュートリアルのために画面キャプチャとウェブカメラ録画を統合できますか？
はい、HeyGenは画面キャプチャとウェブカメラ録画の統合機能を提供しており、ライブ映像やデモンストレーションを簡単に追加できます。また、ナレーションを直接録音し、最終ビデオを高品質の4K解像度でエクスポートすることも可能です。
HeyGenのブランディング機能でビデオをどのようにパーソナライズできますか？
HeyGenは、ロゴやブランドカラーのための強力なブランディングコントロールを備えており、パーソナライズを簡単にします。また、広範なメディアライブラリを活用したり、独自のAIアバターを含むカスタムアセットをアップロードして、独自の会議報告ビデオを作成することができます。