忙しいプロフェッショナルや将来の参加者をターゲットにした、最も魅力的な瞬間と重要なポイントを紹介する、活気ある60秒のカンファレンスハイライトビデオを制作してください。テンポの速いダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、明るいバックグラウンドトラックと明確でプロフェッショナルなナレーションでイベントの成功を要約し、HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的にストーリーを作成します。

ビデオを生成