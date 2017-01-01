カンファレンスリキャップビデオジェネレーター：イベントハイライトを作成

カンファレンスリキャップの作成にかかる時間を節約。強力なナレーション生成機能を備えたジェネレーターで、洗練されたビデオを迅速に作成します。

忙しいプロフェッショナルや将来の参加者をターゲットにした、最も魅力的な瞬間と重要なポイントを紹介する、活気ある60秒のカンファレンスハイライトビデオを制作してください。テンポの速いダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、明るいバックグラウンドトラックと明確でプロフェッショナルなナレーションでイベントの成功を要約し、HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的にストーリーを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
イベントオーガナイザーが簡単に自分たちのリキャップビデオを作成できるとしたらどうでしょうか？この質問に答える45秒の説明ビデオをデザインし、AIを活用したビデオテンプレートを紹介してこれらのプロフェッショナルをターゲットにします。この作品では、フレンドリーなAIアバターがクリーンでモダンな美学を持ち、画面上の指示テキストを使用して、HeyGenのAIアバターを効果的に活用し、視聴者に簡単なプロセスを案内します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームやコンテンツクリエイター向けに、最近のカンファレンスからの主要なスピーカーとネットワーキングの機会を強調する、魅力的な30秒のソーシャルメディアリールを作成することがあなたの任務です。トレンディで視覚的に豊かなスタイルを採用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと目立つ画面上のテキストを使用して、HeyGenによって自動生成された字幕/キャプションで最大のエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやイベントコーディネーターを対象に、広範なビデオ制作の専門知識を必要とせずにプロフェッショナルなカンファレンスリキャップビデオを制作する簡単さを示す、情報豊かな90秒のビデオを作成してください。視覚スタイルは安心感があり明確で、HeyGenの機能セットからのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを効果的に紹介し、穏やかで導くようなナレーションを添えます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カンファレンスリキャップビデオジェネレーターの使い方

強力なAIツールを使用して、カンファレンスのハイライトを迅速に魅力的でプロフェッショナルなリキャップビデオに変換し、ビデオ制作プロセスを簡素化します。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまなリキャップビデオテンプレートから選び、カンファレンスコンテンツを簡単に構成します。
2
Step 2
コンテンツを入力
カンファレンスメディアをアップロードし、スクリプトからのテキストビデオを使用して魅力的なナレーションを生成するか、AIアバターを組み込んで話させます。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズ
ブランドコントロールを使用してビデオの外観を洗練し、ロゴや色を追加し、アクセシビリティを向上させるために自動字幕を有効にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズを行い、ソーシャルメディアプラットフォームでの簡単な共有のためにプロフェッショナルなリキャップビデオを完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポストカンファレンス学習の強化

.

複雑なカンファレンスコンテンツを、継続的な教育と知識の保持を向上させるための、理解しやすく魅力的なリキャップビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なカンファレンスリキャップビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは直感的なカンファレンスリキャップビデオジェネレーターとして、AIツールとカスタマイズ可能なリキャップビデオテンプレートを活用します。ユーザーが簡単に自分のリキャップビデオを作成し、カンファレンスのハイライトを魅力的なコンテンツに変えることを可能にします。

HeyGenのリキャップビデオテンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、ビデオ制作のための幅広いカスタマイズを提供し、さまざまなビデオテンプレートやAIアバターを含んでいます。また、ブランドコントロールを適用することで、カンファレンスリキャップビデオがイベントのアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenはイベントハイライトを生成するための使いやすいツールですか？

もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、強力なリキャップビデオを作成するための使いやすいプラットフォームです。スクリプトからのテキストビデオや自動字幕などのAI機能が、制作プロセス全体を簡素化します。

HeyGenを使用してソーシャルメディアでカンファレンスハイライトを共有する利点は何ですか？

HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズなどの機能を最適化した、洗練された共有可能なカンファレンスハイライトを作成するのに役立ちます。これにより、リキャップビデオがより広い視聴者に届き、イベントのエンゲージメントを最大化します。