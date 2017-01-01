カンファレンスプロモビデオメーカー: イベント参加者を増やす

プロフェッショナルなビデオテンプレートを使用して、参加者を増やすための素晴らしいカンファレンスマーケティングビデオを生成します。

イベントオーガナイザーやマーケティングプロフェッショナル向けに設計された45秒のダイナミックなカンファレンスプロモーションビデオメーカーを想像してください。現代的な企業の美学とインスピレーションを与える背景音楽を特徴とし、このビデオは主要なイベントのハイライトとスピーカーの証言を迅速に紹介します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用してプロフェッショナルな外観を素早く組み立て、「ボイスオーバー生成」を利用して明確で魅力的なナレーションを提供し、イベントのユニークな価値提案を効果的に伝えて、今後のイベントプロモーションの登録を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新製品やサービスを立ち上げる中小企業やスタートアップを対象とした30秒の魅力的なプロモーションビデオを開発します。このビデオは、クリーンでフレンドリーかつ情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、カリスマ的なHeyGenの「AIアバター」が製品のコアな利点を視聴者に直接紹介します。「スクリプトからのテキストビデオ」を使用してスクリプトを迅速に変換し、ユニークな販売ポイントを強調し、現代的でアップビートな音楽に合わせて新しい顧客を引き付け、売上を増加させることを目的としています。
サンプルプロンプト2
B2B企業を対象とした60秒の洗練された説明ビデオを作成し、複雑なサービスやソフトウェアを説明します。ビジュアルとオーディオのスタイルは明確で簡潔かつプロフェッショナルであり、機能を示すためにアニメーション化されたグラフィックスを組み込みます。このビデオは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して高品質のビジュアルを提供し、正確な「字幕/キャプション」を含めてアクセシビリティと理解を向上させ、サービスの詳細を簡単に理解できるようにし、魅力的なプロモーションビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケターやeコマースブランド向けに、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された15秒の活気あるプロモビデオ広告を作成します。このビデオは、速いペースで注目を集め、製品のハイライトを示すクイックカットとインパクトのあるテキストアニメーションを備えています。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を示し、異なるソーシャルフィードにコンテンツをシームレスに適応させ、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用してパンチの効いた直接的なマーケティングメッセージを提供し、カスタムビデオや製品のローンチに対する即時のユーザーエンゲージメントを促進します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カンファレンスプロモビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルで魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、イベントを注目させましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロモーションビデオ用にデザインされた幅広い既製のビデオテンプレートから選択し、プロジェクトを迅速に開始します。
2
Step 2
カンファレンスの詳細を追加
プレースホルダー要素をカンファレンスの詳細に置き換え、AIボイスオーバーを利用して人間のようなナレーションをビデオに作成します。
3
Step 3
メディアアセットをアップロード
自分のカンファレンス映像や画像をアップロードするか、豊富なストックビデオライブラリから選択してプロモーションビデオを向上させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、希望のアスペクト比を選択し、高品質でビデオをエクスポートして、さまざまなプラットフォームでオーディエンスと共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

潜在的な参加者をインスパイアし、動機付け

潜在的な参加者を魅了し、カンファレンスへの参加を促すインスパイアリングなビデオコンテンツを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、魅力的なプロモーションビデオを簡単に生成する力を提供します。既製のテンプレートを活用し、アニメーションテキストを追加し、AI生成のビジュアルを統合して、注目を集め、ビジネスの売上を向上させるコンテンツを作成します。

HeyGenはマーケティングビデオを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ、AIボイスオーバー、自動字幕などの高度なAI機能を提供し、ビデオ編集プロセスを効率化します。これにより、高品質のマーケティングビデオを効率的に制作し、ソーシャルメディアのオーディエンスに効果的にリーチできます。

HeyGenでブランドアイデンティティを反映したカスタムプロモビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を含むブランドキットを使用してプロモビデオテンプレートをカスタマイズし、視覚的な品質と一貫性を確保します。また、ストックビデオやクリエイティブなアイデアを活用して、ユニークでインパクトのあるプロモーションビデオを制作できます。

HeyGenで作成したカンファレンスプロモビデオはどこで共有できますか？

カンファレンスプロモビデオが完成したら、HeyGenはさまざまなアスペクト比での簡単なエクスポートを可能にし、ソーシャルメディアチャンネルでの最適な視聴を実現します。その後、高品質のプロモビデオ広告をターゲットオーディエンスと簡単に共有できます。