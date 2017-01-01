コンファレンス紹介ビデオメーカー：迅速に魅力的なイントロを作成

カスタマイズ可能なテンプレートとHeyGenの強力なブランディングコントロールで素晴らしいコンファレンスオープナーを作成しましょう。

イベントオーガナイザー向けにデザインされた、洗練されたビジュアルスタイルとダイナミックなトランジション、そして魅力的でプロフェッショナルなナレーションを備えた30秒のコンファレンス紹介ビデオを作成してください。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、インパクトのあるオープニングを迅速に確立し、正確な「ボイスオーバー生成」によって参加者を明確かつ熱意を持って歓迎します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイター向けにカスタマイズされた、クイックでエネルギッシュなビジュアルリズムとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とする15秒のYouTubeイントロメーカー動画を開発してください。このイントロは、HeyGenの「AIアバター」を活用してフレンドリーなブランドパーソナを提示し、広範な視聴者へのアクセスを可能にする自動「字幕/キャプション」を含め、日常のブログやチャンネル更新に最適です。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケター向けに、洗練されたモダンなビジュアル美学とインパクトのあるロゴの公開、カスタムブランディング音楽を採用した45秒のビデオイントロメーカーセグメントを作成してください。HeyGenの強力な「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して高品質のビジュアルをシームレスに統合し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して最終出力がさまざまなプラットフォームに最適化され、ビジュアルの一貫性を維持します。
サンプルプロンプト3
教育者や企業のコミュニケーターに最適な、明確で情報豊富な60秒のビデオを想像してください。複雑なアイデアを権威あるビジュアルスタイルと落ち着いたプロフェッショナルなバックグラウンドオーディオで提示します。この「ビデオコンテンツ作成」作品は、効率的な制作のためにHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用し、「AIアバター」を使用してカメラクルーを必要とせずに一貫して魅力的にメッセージを伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンファレンス紹介ビデオメーカーの使い方

直感的なオンラインツールとカスタマイズ可能な機能を使用して、コンファレンスのためのダイナミックで魅力的な紹介ビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
イベントの完璧なトーンを設定し、観客の注意を即座に引きつけるようにデザインされたさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンから選びます。
2
Step 2
ブランディングをカスタマイズ
イベントのユニークなアイデンティティでビデオをパーソナライズします。ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）、フォント、特定のビジュアルを適用して、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
インパクトのあるサウンドで紹介を強化します。魅力的なナレーションを追加するためにボイスオーバー生成を利用するか、全体の体験を高めるためにバックグラウンドミュージックを選択します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
コンファレンス紹介が完成したら、希望のフォーマットと解像度で簡単に最終化し、エクスポートして参加者を驚かせる準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なプロフェッショナルビデオ作成

.

AI駆動のビデオコンテンツ作成で時間を節約しながら、コンファレンスのための高品質でプロフェッショナルな紹介ビデオを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のコンファレンス紹介ビデオをクリエイティブな要素で強化できますか？

HeyGenは、魅力的なコンファレンス紹介ビデオを作成するためのカスタマイズ可能なテンプレートとイントロアニメーションを提供します。直感的なツールを活用してダイナミックなビデオコンテンツを作成し、プロフェッショナルなタッチでオープナーが注目を集めるようにします。

HeyGenはイントロビデオ作成のためにどのようなAI駆動ツールを提供していますか？

HeyGenのAI駆動ツールは、ビデオイントロメーカーのプロジェクトを簡素化し、プロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、テキストをビデオスクリプトに変換することも可能にします。これにより、制作プロセスが効率的で高品質に保たれます。

HeyGenを使用してコンファレンスイントロビデオを効果的にブランディングできますか？

はい、HeyGenは強力なカスタマイズツールを提供し、コンファレンスイントロメーカーのビデオがブランドに完全に一致するようにします。ブランドロゴやロゴの公開、カスタムカラーを簡単に組み込んで、一貫性のあるプロフェッショナルなビジュアルアイデンティティを作成できます。

HeyGenはイントロビデオの高解像度エクスポートをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは高解像度でビデオプロジェクトをエクスポートできるようにし、どの画面でもイントロビデオが鮮明でプロフェッショナルに見えるようにします。また、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットするようにアスペクト比を調整することもできます。