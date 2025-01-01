会議の洞察ビデオジェネレーター: イベントハイライトのためのAI

会議のスクリプトや要約を、強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してプロフェッショナルなハイライトビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術幹部や意思決定者を対象にした90秒の「記憶に残るリキャップ」ビデオを作成し、会議の基調講演で発表された主要な革新を凝縮します。ビジュアルの美学はダイナミックでプロフェッショナルにし、インパクトのあるグラフィックスとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を用いた自信に満ちた権威あるナレーションを組み合わせます。このAIビデオジェネレーターの出力は、重要な会議の洞察を簡潔にまとめたものとして機能します。
サンプルプロンプト2
マーケティング専門家やイベントオーガナイザー向けに、HeyGenを会議の洞察ビデオジェネレーターとして効率的に使用する方法を示す2分間の詳細な説明ビデオを制作します。ビジュアルアプローチは指導的で魅力的にし、明確な画面録画と役立つテキストオーバーレイを特徴とし、親しみやすく情報豊かな声を添えます。HeyGenの自動字幕/キャプション機能を統合し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するアセットを使用してビジュアルストーリーを強化し、すべての視聴者にアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
製品エンジニアや技術アナリスト向けに設計された1分間の製品紹介ビデオを想像し、最近の会議で発表された新しいソフトウェアの複雑な機能を詳述します。ビジュアルアイデンティティは洗練されて未来的であり、3Dレンダリングや技術図を利用し、正確で明瞭なナレーションを強調します。このAIビデオジェネレーターの出力は多用途である必要があるため、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームに最適化し、高度な技術テーマに合った多様なテンプレートとシーンを選択します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会議の洞察ビデオ生成の仕組み

HeyGenを使用して、会議のコンテンツを魅力的なAI駆動のハイライトビデオや記憶に残るリキャップに簡単に変換し、重要な洞察を共有します。

1
Step 1
プロジェクトを作成する
会議のスクリプトや要約を貼り付けるか、生のテキストをアップロードして開始します。このコンテンツは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して即座にビデオに変換されます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択する
プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを確保するために、会議の洞察を提示するリアルなAIアバターの中から選択します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加する
多様なテンプレートとシーンからプロフェッショナルなビジュアルを取り入れ、メッセージを強化し、一貫性を維持するためにブランディングコントロールを適用します。
4
Step 4
洞察ビデオをエクスポートする
アクセシビリティのために自動字幕/キャプションを追加してビデオを仕上げ、さまざまなプラットフォームで簡単に共有できるように、さまざまなアスペクト比で洗練された会議のリキャップをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習と開発プログラムを拡大する

会議の洞察を魅力的なコースや教育コンテンツに簡単に変換し、より広いグローバルなオーディエンスにリーチします。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトをリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用したプロフェッショナルなビデオに変換します。これにより、さまざまなニーズに対応した効率的なエンドツーエンドのビデオ生成が可能になり、制作プロセスが大幅に簡素化されます。

HeyGenを使って既存のスクリプトをビデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオエンジンを使用すると、書かれたコンテンツを簡単に入力できます。その後、高度なAI音声生成を使用してナレーションを行い、アクセシビリティのために自動字幕/キャプションを追加することができます。

HeyGenはどのようなコンテンツの制作を支援しますか？

HeyGenは、トレーニングビデオ、インパクトのある説明ビデオ、魅力的なソーシャルメディアコンテンツの作成に最適な多用途のAIビデオジェネレーターです。また、記憶に残るリキャップのための専用の会議洞察ビデオジェネレーターとしても機能します。

HeyGenはブランドのカスタマイズとビジュアルの一貫性をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多様なテンプレートとシーンを通じて広範なカスタマイズを提供し、ロゴや色のための強力なブランドコントロールを提供します。直感的なAIビデオエディターを使用して、すべてのコンテンツでビジュアルの一貫性を簡単に維持できます。