カンファレンス発表ビデオメーカー：魅力的な招待状を作成

プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、魅力的なカンファレンスプロモーションビデオを簡単に作成し、イベントを際立たせ、登録を促進します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
専門分野の研究者や専門家を対象とした、独占的な業界カンファレンスのための45秒のプロフェッショナルな発表ビデオをデザインしてください。HeyGenの関連するビデオテンプレートから始め、ビジュアルスタイルをクリーンで権威あるものにし、明確なインフォグラフィックと洗練されたインストゥルメンタルサウンドトラックを使用します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、クリアで情報豊かなナレーションを提供し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
若いプロフェッショナルや学生をターゲットにした、今後のクリエイティブカンファレンスを宣伝するための15秒の活気あるアニメーションビデオをソーシャルメディア用に制作してください。明るい色とアップビートなポップミュージックの背景を持つ楽しい現代的なビジュアル美学を採用します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」を利用して、プロモーションメッセージをダイナミックなシーンに変換し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で完璧なソーシャルメディアプレゼンテーションを確保します。
サンプルプロンプト3
マーケティングキャンペーンのためのインスパイアリングな60秒のビデオを開発し、意思決定者や潜在的なスポンサーを高プロファイルの業界サミットに引き付けます。ビジュアルプレゼンテーションは映画的で洗練されたもので、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの魅力的なBロールと高揚感のあるオーケストラのスコアを特徴とします。「AIアバター」を組み込んで、視聴者にカスタマイズされた招待を届け、登録することで体験をカスタマイズするよう促します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カンファレンス発表ビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルなカンファレンス発表ビデオを数分で簡単に作成。目を引くプロモーションをデザインし、イベントの詳細を効果的に共有します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
発表用にデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートの多様なライブラリから選択して始めます。これにより、カンファレンスビデオをカスタマイズするための創造的な基盤が提供されます。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
カンファレンスの詳細、スピーカー情報、ブランディングでビデオを調整します。テキスト、画像、ロゴを簡単に追加して、イベントのユニークなアイデンティティを反映させます。
3
Step 3
AI機能を統合
スマートなAI機能を使用して、ダイナミックなビジュアルや魅力的なボイスオーバーを生成し、魅力的でプロフェッショナルなプレゼンテーションを作成します。
4
Step 4
カンファレンスプロモを共有
完成したカンファレンス発表ビデオをさまざまな形式でエクスポートするか、オンラインで直接共有して、ターゲットオーディエンスにリーチし、イベントを効果的にプロモートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

参加者をインスパイアし、動機付ける

魅力的でモチベーションを高めるビデオを作成し、興奮を高め、潜在的な参加者をインスパイアし、カンファレンスのユニークな価値を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートの幅広い選択肢を使用して、プロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に制作する力を与えます。AI機能を活用して、テキストからアニメーションビデオを生成し、マーケティングキャンペーンを簡単に際立たせます。

HeyGenはビデオのカスタマイズオプションをどのように提供しますか？

HeyGenは、ロゴや色のブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。テキストを簡単に追加し、独自のメディアを統合し、アスペクト比をカスタマイズして、ビジョンとブランドアイデンティティに完全に一致させることができます。

HeyGenでカンファレンス用のアニメーション説明ビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、カンファレンス発表に最適なダイナミックなアニメーション説明ビデオを作成するための理想的なビデオメーカーです。AIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、複雑なアイデアをプロフェッショナルなボイスオーバーで迅速に実現します。

HeyGenを使用して高品質のビデオをどれくらい早く生成して共有できますか？

HeyGenの直感的なプラットフォームは、迅速なビデオ作成を可能にし、高品質のビデオを効率的に生成およびエクスポートできます。簡単な共有オプションにより、発表ビデオや製品ビデオをソーシャルメディアや他のプラットフォームで即座に配信できます。