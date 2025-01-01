カンファレンス広告ビデオメーカー: 魅力的なイベントプロモを作成
イベントの参加者を増やしましょう。AIナレーション生成でプロフェッショナルで魅力的なメッセージを届けるダイナミックなカンファレンス広告ビデオを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
将来のイベントに焦点を当てた、潜在的なカンファレンス参加者やプロフェッショナル向けの45秒の魅力的なプロモビデオメーカー広告を開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、上質で、インスパイアリングなもので、高品質のストック映像とシネマティックな音楽スコアを特徴とします。AIアバターを利用して多言語対応の強力なメッセージを届け、インパクトのあるビデオ広告を作成するための高度なナレーション生成を紹介します。
小規模ビジネスオーナーや初めてのビデオクリエイターを対象に、イベントプロモーションの作成プロセスを簡素化する60秒のコマーシャルビデオメーカーを制作してください。ビジュアルの美学はクリーンで、指導的で、ユーザーフレンドリーであり、画面上のテキストで重要なステップを強調し、フレンドリーで励ましのあるバックグラウンドミュージックトラックでサポートします。広範なメディアライブラリ/ストックサポートを紹介し、アセットライブラリから魅力的なビジュアルを簡単に追加し、正確な字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
デジタルマーケターやコンテンツクリエイターを対象に、迅速なターンアラウンドを求める15秒のパンチの効いたビデオ広告メーカークリップをデザインしてください。ビジュアルスタイルは高速で、視覚的にダイナミックで、モバイルファーストであり、明るい色とエネルギッシュなトランジションを利用し、トレンディで短いインストゥルメンタルピースを組み合わせます。異なるプラットフォームに対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調し、カンファレンス広告ビデオメーカーの広範なリーチを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオ広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なプラットフォームでプロフェッショナルなビデオ広告を迅速に制作する力を与えます。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的なプロモビデオを作成できます。
HeyGenは商業ビデオでのブランドの一貫性を保つためのカスタマイズオプションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディング機能を提供し、ロゴやブランドカラーで商業ビデオメーカーの体験をカスタマイズできます。これにより、すべての出力でビデオ広告が一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenは効率的なビデオ広告制作のためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenはAIアバターやナレーション生成などの高度なAI機能を活用して、ビデオ広告制作プロセスを効率化します。スクリプトをダイナミックなビデオに迅速に変換し、生産性と創造的な成果を向上させます。
HeyGenを使ってさまざまな種類のプロモーションビデオを作成するためにテンプレートを使用できますか？
はい、HeyGenはカンファレンス広告やプロモーションなどに適した多様なテンプレートとシーンを提供しており、ビデオ広告メーカーの旅を始めるのに役立ちます。これらのテンプレートを簡単にカスタマイズし、テキスト、音楽、強力なコールトゥアクションを追加して、特定のニーズに合わせることができます。