コンピュータ経路ビデオメーカー: 教育ビデオを瞬時に作成
オンラインコースやトレーニングのための魅力的な教育ビデオを簡単に作成。AIを活用したスクリプトからのテキスト-to-ビデオで、魅力的なコンテンツを瞬時に生成。
新しい技術ユーザーを対象にした2分間の包括的なトレーニングビデオを開発し、高度なビデオ作成ソフトウェアを使用して最初のプロジェクトを設定する方法を示します。ビデオは情報的で指導的なビジュアルスタイルを採用し、画面録画、インタラクティブな要素、そして各ステップを案内する親しみやすい「AIアバター」を特徴とします。「字幕/キャプション」を含めて、詳細な指示の理解を促進します。
技術愛好家向けに、AIビデオエージェントプラットフォームの重要なアップデートを発表する45秒間のダイナミックなソーシャルメディアビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でテンポが速く、魅力的で、クイックカットとインパクトのあるバックグラウンドミュージックを使用し、新機能を強調します。HeyGenの事前デザインされた「テンプレートとシーン」を利用して作成プロセスを迅速に開始し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から多様なストック映像を取り入れてビジュアルストーリーを豊かにします。
プロジェクトマネージャーとSTEM教育者向けに、異なる「コンピュータ経路ビデオメーカー」ツールの効率と出力品質を比較する1.5分間の詳細な教育ビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションは分析的で構造化されており、並列比較とデータビジュアライゼーションを特徴とし、落ち着いた情報提供の音声で提供されます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がさまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化する方法を強調し、「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を使用して技術仕様を正確に提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高度なビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ生成技術を活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換します。ユーザーはテキストを入力するだけで、当プラットフォームがリアルなAIアバターを用いてスピーチに変換し、ビデオ作成ソフトウェアのプロセス全体を効率化します。
HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはシーンや要素の直感的なドラッグ＆ドロップ編集を含む強力なカスタマイズオプションを提供します。ブランドの独自のアセットを統合し、包括的なメディアライブラリを利用し、アクセシビリティのために正確な字幕/キャプションを自動生成できます。
HeyGenは多言語サポートのビデオを制作できますか？
はい、HeyGenは広範な多言語サポートを提供し、ユーザーがグローバルなオーディエンス向けにビデオを作成できるようにします。高度なボイスオーバー生成機能により、AIビデオエージェントがさまざまな言語でメッセージを明確かつ自然に伝えます。
HeyGenの効率的なビデオ制作ワークフローへのアプローチを説明してください。
HeyGenはテキストスクリプトから直接高品質のビデオを生成することでビデオ制作を効率化します。この効率的なテキスト-to-ビデオプロセスは、リアルなAIアバターと組み合わせることで、従来のビデオ作成ソフトウェアに関連する時間と複雑さを大幅に削減します。