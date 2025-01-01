コンピュータリテラシー要約ビデオメーカー：迅速に作成

AIを活用した「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能で、テキストから魅力的な教育ビデオを素早く生成します。

228/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象に、コンテンツ作成を簡素化するAIの利点を紹介する、45秒の説明ビデオを開発してください。現代的なグラフィックと自信に満ちたAIアバターを用いたダイナミックでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのAIアバターを利用することで、このAIビデオメーカーのプロモーション作品に洗練されたプレゼンテーションを保証します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、ビデオ要約を通じたコンテンツの再利用の力に焦点を当てた30秒の簡潔なビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとクイックカットで重要なポイントを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、ブログ記事や記事を迅速に魅力的なビデオ要約に変換し、効率的なビデオサマライザーとして機能します。
サンプルプロンプト3
将来のインフルエンサーやカジュアルなコンテンツクリエイター向けに、魅力的な短編コンテンツを簡単に作成する方法を示す15秒のソーシャルメディアビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはトレンディで活気があり、アップビートなバックグラウンドミュージックとクイックトランジションを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、瞬時にプロフェッショナルな外観を実現し、ソーシャルメディアビデオの効果的なクリエイターになります。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンピュータリテラシー要約ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールでコンピュータリテラシーの要約を魅力的な説明ビデオに変換し、複雑な概念をわずか4つの簡単なステップで簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
要約テキストを貼り付けるか、コンピュータリテラシービデオ用のスクリプトを作成します。当プラットフォームはこの入力を使用して自動ビデオ生成を行います。
2
Step 2
ビジュアルを選択
プロフェッショナルなテンプレートから選ぶか、AIアバターを選んでコンテンツを提示します。ライブラリから関連メディアを追加してビデオを強化します。
3
Step 3
音声とテキストで強化
自然な音声のナレーションをビデオに追加し、アクセシビリティを確保するために自動生成された字幕/キャプションを追加します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
完成したコンピュータリテラシー要約ビデオをプレビューし、YouTubeやソーシャルメディアで共有するためのMP4ビデオとしてエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を簡素化

.

AIを使用して複雑なコンピュータリテラシー情報を明確で簡潔な説明ビデオに変換し、学習を簡単かつ効果的にします。

background image

よくある質問

HeyGenは教育用または説明用コンテンツのクリエイティブなビデオ制作をどのように強化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、ユーザーが非常に魅力的な教育ビデオや説明ビデオを作成できるようにします。リアルなAIアバターとスクリプトからのシームレスなテキストをビデオに変換する機能を備えており、従来の撮影なしで複雑なトピックを生き生きとさせることができます。

HeyGenはコンテンツクリエイターにとって効率的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはスクリプトからの自動ビデオ生成を提供し、テキストをダイナミックなビジュアルに変換することでビデオ作成を簡素化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリにより、ソーシャルメディアビデオやその他のプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオのカスタムブランディングとアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオにシームレスに統合できます。さらに、自動音声生成と字幕/キャプションを含んでおり、YouTubeなどのプラットフォームでのMP4ビデオ出力をアクセシブルで洗練されたものにします。

HeyGenはコンテンツの再利用と情報の効果的な要約をどのように支援しますか？

HeyGenはコンテンツの再利用に強力なAIツールであり、既存の記事やレポートを魅力的なビデオ要約に変換できます。長いテキストを簡潔で視覚的に魅力的なビデオに変換し、さまざまな情報ニーズに対応する効率的なコンピュータリテラシー要約ビデオメーカーとして機能します。