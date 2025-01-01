魅力的なAIトレーニングのためのコンプライアンスビデオツール
AIアバターを活用して、従業員のエンゲージメントを高める魅力的でコスト効率の高いコンプライアンス研修ビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員に向けた45秒の緊急発表動画を作成し、会社のデータ保護ポリシーの最近の更新を説明してください。ビジュアルアプローチには、関連するストック映像とともに動的なテキストアニメーションを取り入れ、重要な変更点を強調し、魅力的なナレーションを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画変換機能を活用して、ポリシー文書を効果的なコンプライアンスビデオツールに迅速に変換し、この更新をコスト効率よく明確に伝えます。
世界中の従業員を対象にした2分間のイントロダクショントレーニングビデオを開発し、異なる地域での倫理的行動に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは包括的で、さまざまな職業環境で多様な従業員を紹介し、温かく励ましの声でサポートします。HeyGenの字幕/キャプションと翻訳機能を利用して、これらのローカライズされたビデオが国際的なトレーニングプログラムのすべての参加者にとってアクセス可能で理解しやすいものとなり、世界中で一貫したメッセージを促進します。
多様なアクセシビリティニーズを持つ従業員向けに、社内ガイドラインに従って職場でのインシデントを報告する方法を説明する90秒の指導ビデオをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションはシンプルでわかりやすく、簡単なグラフィックと明確な画面上のテキストを使用し、視覚要素の詳細な音声説明を組み込みます。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、正確なAI生成キャプションを提供し、ビデオのアクセシビリティを向上させ、すべての視聴者にとって重要なビデオアクセシビリティツールとしてWCAG 2.2ビデオコンプライアンスを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なコンプライアンスビデオツールとして機能し、重要な研修ビデオの作成を効率化します。AIアバター、豊富なメディアライブラリ、AIナレーションやAIプレゼンターのオプションを活用して、ビデオ編集のスキルを必要とせずに、あなたのビデオスクリプトを魅力的でプロフェッショナルなコンテンツに変換します。
HeyGenでAIビデオ生成を可能にする高度な技術機能は何ですか？
HeyGenは、シームレスなテキストからビデオへの変換、PowerPointからビデオ、PDFからビデオへの変換能力を備えた、先進的なAIビデオ生成プラットフォームです。リアルなAIアバターと包括的なビデオ作成ツールを活用して、高品質なビデオを大規模に生産します。
HeyGenはローカライズされたアクセシブルなコンプライアンス研修コンテンツを作成できますか？
はい、HeyGenは広範な翻訳機能と多言語サポートを提供し、多様なオーディエンスに合わせたローカライズされたビデオを制作します。また、AI生成キャプションや音声説明などの重要なビデオアクセシビリティツールを組み込み、WCAG 2.2ビデオコンプライアンスを確保し、真に包括的な研修プログラムを実現します。
HeyGenは他のプラットフォームと統合し、セキュリティ基準をサポートしますか？
HeyGenは、SAML SSO統合を含むさまざまな重要な統合をサポートするプロフェッショナルなAIビデオプラットフォームです。データ保護を優先し、厳格なSOC 2およびGDPR基準に準拠しており、LMSやイントラネットとの統合に信頼できるソリューションを提供します。