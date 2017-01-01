コンプライアンスビデオメーカー：魅力的なトレーニングを迅速に作成
スクリプトからのテキストビデオでインパクトのあるトレーニングを迅速に生成し、ビデオ制作コストを削減し、ポリシーの遵守を確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員と法務チームを対象に、HeyGenのような「コンプライアンスビデオメーカー」を使用して緊急の「ポリシー更新」を迅速かつ効率的に行うことを強調する30秒のビデオを開発してください。ビジュアルは現代的で簡潔であり、直接的で情報豊富な音声を備え、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して迅速なコンテンツ生成を行います。
トレーニングマネージャーとL&Dプロフェッショナルを対象に、HeyGenの「カスタマイズ可能なビデオテンプレート」を通じて「魅力的な学習教材」を簡単に作成する方法を示す60秒のダイナミックなビデオを作成してください。このビデオは、視覚的に豊かで励みになるスタイルを誇り、ポジティブな音声で補完され、HeyGenの「テンプレートとシーン」の有用性を強調して魅力的なコンテンツ作成を行います。
一般の労働者向けに、HeyGenを「安全なAIビデオプラットフォーム」として紹介し、「知識の保持」を向上させることで複雑なコンプライアンスのトピックを簡素化する50秒の情報ビデオを制作してください。このビデオは、明確で教育的なビジュアルスタイルとサポート的でプロフェッショナルな音声を必要とし、「字幕/キャプション」の重要性を強調してアクセシビリティと理解を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオ作成はコンプライアンス研修をどのように向上させますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、複雑な情報をアクセスしやすいコンテンツに変換し、魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成することを可能にします。この効率的なアプローチは、従業員の知識保持を効果的に確保します。
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、機密性の高い研修コンテンツに対して安全でコンプライアンスに準拠していますか？
はい、HeyGenは厳格なデータ保護基準に準拠した安全なAIビデオプラットフォームとして構築されています。私たちはSOC 2 Type IIおよびGDPRに準拠しており、機密性の高いコンプライアンスビデオを最高レベルのセキュリティで取り扱います。
HeyGenが効率を目指す企業にとって理想的なコンプライアンスビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenの使いやすい操作とAI駆動のツールは、ビデオ制作のコストと時間を大幅に削減し、企業がコンプライアンスビデオを迅速に作成および更新できるようにします。これにより、品質を損なうことなく、時間とコストの大幅な節約が実現します。
HeyGenはインタラクティブで多言語のコンプライアンスビデオをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、複数選択クイズなどの要素を含むインタラクティブなビデオの作成をサポートし、エンゲージメントを高めます。さらに、多言語翻訳機能により、コンプライアンス研修ビデオが100以上の言語でグローバルな労働力にアクセス可能になります。