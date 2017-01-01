コンプライアンスビデオジェネレーター：研修作成を簡素化
リアルなAIアバターを使用して魅力的なコンプライアンス研修を手間なく制作し、時間とリソースを節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員向けに、最近のポリシー更新や年次研修ビデオからの重要なポイントを素早くハイライトする30秒の魅力的なビデオを開発してください。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとダイナミックなシーンを活用し、メッセージを簡潔で視覚的に魅力的にし、エネルギッシュで情報豊富な音声配信を行います。
部門長を対象にした60秒の指導ビデオを制作し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、複雑な規制コンプライアンス研修の要件を簡素化します。ビジュアルスタイルは権威的で図解的にし、落ち着いた明瞭な音声生成を補完して、明確さと記憶保持を確保します。
小規模ビジネスオーナーをターゲットにした20秒のプロモーションビデオを設計し、編集スキルがなくてもHeyGenが強力なコンプライアンスビデオジェネレーターとして機能することを紹介します。ビジュアルデザインはモダンでエネルギッシュにし、使いやすさを示し、熱意と自信に満ちた音声スタイルを伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なコンプライアンスビデオジェネレーターとして機能し、AIを活用したツールで編集スキルを必要とせずにプロフェッショナルなコンプライアンス研修ビデオを作成します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIアバターがインパクトと一貫性を持ってメッセージを届けます。
HeyGenビデオにはどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートのライブラリやロゴや色のための強力なブランディングコントロールを含む広範なクリエイティブカスタマイズを提供します。また、インタラクティブな要素を統合し、ブランドの特定のニーズに合わせた多様なAIアバターを選択することができます。
HeyGenのAIアバターはさまざまな研修ビデオに使用できますか？
はい、HeyGenのAIアバターは、従業員のオンボーディングや規制コンプライアンス研修を含むさまざまな研修ビデオの作成に多用途に使用できます。テキストからビデオへの機能により、多様な教育トピックにわたる迅速なコンテンツ制作が可能です。
HeyGenはビジネスに適した安全なAIビデオプラットフォームですか？
HeyGenはビジネスニーズに合わせて設計された安全なAIビデオプラットフォームであり、高品質のコンテンツを生成しながらデータを保護します。LMS統合とSCORMエクスポートをサポートし、従来のビデオ制作と比較して大幅なコスト削減を提供します。