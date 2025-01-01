コンプライアンス更新ビデオメーカー：規制トレーニングを簡素化
規制の更新をプロフェッショナルなコンプライアンス研修動画に簡単に変換し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して時間とコストを節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員と既存のスタッフの両方に向けた60秒のコンプライアンス研修動画を作成し、新たに実施された会社方針を詳述します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、関連するシーンと親しみやすく情報豊かなナレーションで魅力的なビジュアルストーリーを確保します。
HRおよびL&Dマネージャー向けに、内部コミュニケーションのためのビデオ制作コストを大幅に削減する方法を紹介する30秒のターゲット動画を制作します。ビジュアルスタイルは現代的でビジネス志向であり、HeyGenのテンプレートとシーンを使用する効率性を強調し、活気に満ちたプロフェッショナルなナレーションを提供します。
更新された倫理規定について、異なる地域での明確さを確保するために、グローバルな労働力向けに50秒の情報動画を開発します。ビジュアルスタイルは包括的でプロフェッショナルであり、マルチランゲージサポートのための字幕/キャプションを活用し、落ち着いた、明確で理解しやすい音声トラックを組み合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンス更新ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは効率的なAIビデオプラットフォームとして、規制の更新や任意のビデオスクリプトを直接プロフェッショナルなコンプライアンス更新ビデオに変換します。これにより、ビデオ制作コストが大幅に削減され、時間が節約され、プロセスがシームレスになります。
コンプライアンス研修ビデオに対してHeyGenはどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを活用して、魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成します。多言語翻訳機能により、グローバルな労働力に重要な情報を効果的に伝えることができます。
HeyGenは企業ビデオコンテンツのブランディングとカスタマイズをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをコンプライアンス研修ビデオに組み込むことができます。多様なビデオテンプレートとメディアライブラリを活用して、一貫性のあるブランドコンテンツを作成してください。
HeyGenはビデオ制作においてどのようにアクセシビリティと効率性を確保していますか？
HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ作成を可能にすることで効率を高め、自動クローズドキャプションでアクセシビリティを確保します。これにより、すべての視聴者に対して高い基準を維持しながら、迅速なコンテンツ生成が可能になります。