究極のコンプライアンスチュートリアルビデオジェネレーター
高度なAIアバターを使用して複雑なコンテンツを簡素化し、学習者のエンゲージメントを最大化する魅力的なコンプライアンス研修ビデオを迅速に作成します。
既存の従業員を対象に、新しい規制コンプライアンス基準に関する緊急の更新を行う60秒のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはシャープでプロフェッショナルなもので、画面上のテキストアニメーションを利用し、自信に満ちた権威あるナレーションを伴います。このビデオは、HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートとシーンを効果的に使用して、重要な情報を迅速に伝達します。
忙しいチームリーダーやマネージャーを対象にした30秒の簡潔なコンプライアンス研修ビデオを作成し、長い文書を消化しやすいコンテンツに変換します。ビジュアルスタイルはダイナミックで情報豊かで、アニメーション化されたグラフィックで重要なポイントを強調し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を効率的に使用して生成された正確で魅力的なナレーションを提供します。
グローバルな労働力向けに、重要な倫理行動指針を示す50秒の情報ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で包括的であり、多様性を表す微妙な視覚的手がかりを含み、音声スタイルは複数の言語での明確で適応可能なナレーション生成を特徴とします。HeyGenのナレーション生成と字幕/キャプションを活用して、多様なチーム全体でのアクセスと理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして学習者にとってコンプライアンス研修ビデオをより魅力的にすることができますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、複雑な規制コンテンツをダイナミックで魅力的なコンプライアンス研修ビデオに変換します。このアプローチは学習者のエンゲージメントを大幅に向上させ、コンプライアンスチュートリアルをより記憶に残りやすく、効果的にします。
HeyGenを使用してブランドのアイデンティティに合わせたコンプライアンスチュートリアルビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを使用して、ブランドの特定のロゴ、色、フォントでコンプライアンスチュートリアルビデオを完全にカスタマイズすることを可能にします。これにより、魅力的なコンプライアンス研修が企業のアイデンティティに完全に一致します。
高度なビデオ編集スキルなしでコンプライアンスコースを生成する最も簡単な方法は何ですか？
HeyGenは直感的なテキスト・トゥ・ビデオプラットフォームを通じてコンプライアンスチュートリアルビデオの作成を簡素化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオプラットフォームがAIアバター、ナレーション生成、字幕を備えたプロフェッショナルなコンプライアンス研修ビデオを生成します。複雑な編集スキルは必要ありません。
HeyGenはコンプライアンス研修ビデオの多言語オプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なナレーション生成を通じて多言語ビデオの作成をサポートしており、多様なグローバルな労働力に包括的なコンプライアンス研修ビデオを提供することができます。この機能により、すべての従業員に対する広範なリーチとアクセスが確保され、複雑な規制コンテンツが簡素化されます。