従業員向けコンプライアンス研修ビデオ：簡素化とエンゲージメント
HeyGenのAIアバターを使用して、効果的なコンプライアンスを確保し、法的および財務的リスクを軽減するための魅力的なビデオベースの学習を簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
この45秒のビデオは、機密データを扱う従業員に重要なデータ保護とプライバシー規制について教育することを目的とし、簡潔なサイバーセキュリティトレーニングモジュールとして機能します。モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、インフォグラフィックのようなアニメーションと正確なナレーションを使用し、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して簡単に生成します。
工場や現場の新入社員を対象にした職場安全に関する30秒のマイクロラーニングビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで実用的であり、実際の例と明確なデモンストレーションを使用し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像と画像で強化します。
管理職やチームリーダー向けに、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン（DEI）に関する90秒のビデオを想像し、効果的なコンプライアンス研修の利点を強調します。このビデオは、ポジティブで包括的なトーンと多様な表現を持つシナリオベースの魅力的なビジュアルスタイルを特徴とし、プロフェッショナルな外観を持つ事前に構築されたテンプレートとシーンを利用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは従業員向けのコンプライアンス研修をどのように強化できますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、従業員向けの魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成することで、複雑なトピックを魅力的にし、全体的な学習効果を向上させます。このアプローチは、従業員が重要な規制要件と倫理的なビジネス慣行を理解するのを助け、最終的に法的および財務的リスクを軽減します。
HeyGenを使用してコンプライアンスコースを効率的に作成するための特徴は何ですか？
HeyGenは、使いやすいテンプレートとシーン、シームレスなナレーション生成を通じて、オンラインコンプライアンス研修ビデオの制作を効率化します。ユーザーは簡単に字幕を追加し、豊富なメディアライブラリを活用して、広範な制作専門知識を必要とせずにプロフェッショナルで魅力的なビデオシリーズを確保できます。
HeyGenは特定の会社のニーズに合わせてコンプライアンス研修ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をアンチハラスメントトレーニングやDEIなどのさまざまなコンプライアンストピックの従業員研修ビデオに組み込むことができます。これにより、多様なAIアバターを特徴とするカスタマイズされたコンテンツが、特定の規制要件と会社文化に完全に一致します。
HeyGenは学習者にとってコンプライアンス研修をどのように魅力的にしますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して、スクリプトをダイナミックなビデオベースの学習体験に変えることで、効果的なコンプライアンス研修のエンゲージメントを向上させます。これにより、複雑なトピックや現実のシナリオを簡単に消化できるマイクロラーニング形式で提示し、重要なコンプライアンス知識の保持と応用を確実にします。