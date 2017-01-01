コンプライアンス研修ビデオメーカー：L&Dを簡素化
AIアバターを使用して魅力的なコンプライアンス研修ビデオを簡単に作成し、チームが情報を得てコンプライアンスを遵守することを確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員を対象にした重要な方針のリフレッシャーとして、詳細な方針文書をプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換するために、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用し、フォーマルなビジュアルスタイルと明確なグラフィックス、安定した情報提供のAIボイスを維持した60秒のインストラクショナルビデオを作成してください。
HR & L&Dプロフェッショナル向けに、コンプライアンス研修ビデオメーカーの効率性を紹介するダイナミックな30秒のプロモーションビデオを開発し、現代的なテンプレートとシーンを利用して活気に満ちたビジュアルアピールと、メディアライブラリ/ストックサポートからの迅速なビデオ作成を強調するアップビートなナレーションを提供します。
全従業員向けに、明るく視覚的にダイナミックなスタイルで、重要な規則を1つ伝える魅力的なAIアバターをフィーチャーし、アクセスしやすさを確保するために目立つ字幕/キャプションを添えた、陽気で明瞭なAIボイスを補完する15秒のコンプライアンスヒントビデオを設計してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなコンプライアンス研修ビデオの作成を劇的に簡素化する高度なAIビデオジェネレーターです。その直感的なプラットフォームにより、HR & L&Dプロフェッショナルは魅力的なコンテンツを効率的に制作し、重要な会社方針のビデオ制作を合理化します。
HeyGenは研修コンテンツのためにAIアバターとAIボイスオーバーを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、すべての研修ビデオのためにリアルなAIアバターと高品質なAIボイスオーバーを作成する力をユーザーに提供します。このAI駆動のツールにより、従来の撮影を必要とせずに、ダイナミックでパーソナライズされた学習体験を可能にします。
HeyGenは魅力的なビデオ制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、クリエイティブなビデオ制作のために設計されたAI駆動のツール群を提供しており、多様なビデオテンプレートや多言語翻訳の機能を含んでいます。これらの機能により、ユーザーはグローバルなオーディエンスに響く魅力的でインタラクティブなレッスンを作成できます。
HeyGenはSCORMのような既存の学習管理システムと互換性がありますか？
はい、HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートしており、SCORM互換性を含んでいます。これにより、HR & L&Dプロフェッショナルが研修ビデオを簡単に展開できます。また、プラットフォームはSOC 2 & GDPRに準拠しており、安全で信頼性のあるコンテンツ配信を保証します。