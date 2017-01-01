コンプライアンス研修ビデオメーカー：L&Dを簡素化

AIアバターを使用して魅力的なコンプライアンス研修ビデオを簡単に作成し、チームが情報を得てコンプライアンスを遵守することを確保します。

新入社員向けに、フレンドリーなAIアバターが重要な会社方針を説明する、クリーンで企業的なビジュアルスタイルと親しみやすいAI生成のナレーションを備えた45秒のコンプライアンス研修ビデオを作成してください。HeyGenのAIアバターを活用して、一貫した画面上の存在感を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員を対象にした重要な方針のリフレッシャーとして、詳細な方針文書をプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換するために、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用し、フォーマルなビジュアルスタイルと明確なグラフィックス、安定した情報提供のAIボイスを維持した60秒のインストラクショナルビデオを作成してください。
サンプルプロンプト2
HR & L&Dプロフェッショナル向けに、コンプライアンス研修ビデオメーカーの効率性を紹介するダイナミックな30秒のプロモーションビデオを開発し、現代的なテンプレートとシーンを利用して活気に満ちたビジュアルアピールと、メディアライブラリ/ストックサポートからの迅速なビデオ作成を強調するアップビートなナレーションを提供します。
サンプルプロンプト3
全従業員向けに、明るく視覚的にダイナミックなスタイルで、重要な規則を1つ伝える魅力的なAIアバターをフィーチャーし、アクセスしやすさを確保するために目立つ字幕/キャプションを添えた、陽気で明瞭なAIボイスを補完する15秒のコンプライアンスヒントビデオを設計してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

コンプライアンス研修ビデオメーカーの仕組み

AI駆動のツールを使用して魅力的でコンプライアンスに準拠した研修ビデオを簡単に作成し、L&Dプロセスを合理化して従業員教育を向上させます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
研修コンテンツ専用に設計された多様なプロフェッショナルビデオテンプレートから選択するか、カスタムコンプライアンス研修ビデオを作成するために白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
AIでコンテンツを作成
スクリプトを入力して、リアルなAIアバターをフィーチャーした魅力的なビデオセグメントを即座に生成し、コンプライアンスメッセージを明確かつ効果的に伝えます。
3
Step 3
インタラクティブ要素を追加
クイズや投票、その他のインタラクティブなレッスンをビデオに直接組み込むことで、学習者のエンゲージメントを高め、コンプライアンス教育への積極的な参加を促進します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして展開
完成したコンプライアンス研修ビデオを希望のフォーマットで簡単にエクスポートし、シームレスなLMS統合や直接共有の準備を整え、チームへの広範なアクセスを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療トピックを簡素化し、医療教育を強化

複雑な規制コンテンツを明確で理解しやすいAI生成の研修ビデオに変換し、重要なコンプライアンス基準の理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなコンプライアンス研修ビデオの作成を劇的に簡素化する高度なAIビデオジェネレーターです。その直感的なプラットフォームにより、HR & L&Dプロフェッショナルは魅力的なコンテンツを効率的に制作し、重要な会社方針のビデオ制作を合理化します。

HeyGenは研修コンテンツのためにAIアバターとAIボイスオーバーを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、すべての研修ビデオのためにリアルなAIアバターと高品質なAIボイスオーバーを作成する力をユーザーに提供します。このAI駆動のツールにより、従来の撮影を必要とせずに、ダイナミックでパーソナライズされた学習体験を可能にします。

HeyGenは魅力的なビデオ制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、クリエイティブなビデオ制作のために設計されたAI駆動のツール群を提供しており、多様なビデオテンプレートや多言語翻訳の機能を含んでいます。これらの機能により、ユーザーはグローバルなオーディエンスに響く魅力的でインタラクティブなレッスンを作成できます。

HeyGenはSCORMのような既存の学習管理システムと互換性がありますか？

はい、HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートしており、SCORM互換性を含んでいます。これにより、HR & L&Dプロフェッショナルが研修ビデオを簡単に展開できます。また、プラットフォームはSOC 2 & GDPRに準拠しており、安全で信頼性のあるコンテンツ配信を保証します。