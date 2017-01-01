コンプライアンス研修ビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成
AIアバターを使用して、従業員のオンボーディングやL&Dチーム向けにインパクトのある研修ビデオを迅速に制作し、エンゲージメントを高めます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチームをターゲットにした60秒のプロモーションクリップを想像してください。プロフェッショナルな研修ビデオを迅速に生成できる方法を紹介します。ビジュアルはモダンでダイナミックな美学を持ち、シーンの急速な切り替えとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を備え、効率性を強調し、エネルギッシュで権威ある声でナレーションされます。
機密情報を扱うすべての従業員向けに、重要なデータプライバシーポリシーの更新を説明する30秒のビデオを開発してください。この研修ビデオは、明確で真剣なビジュアルスタイルを採用し、説明的なグラフィックスを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを使用して複雑な用語を強調し、落ち着いた安心感のある声で伴います。
部門長向けに、会社の新しいプラットフォームを使用したビデオ作成の容易さを示す90秒の内部コミュニケーション作品をデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されて情報豊かで、さまざまなシーンとメディアライブラリ/ストックサポートオプションを示し、自信に満ちたAIアバターがプロセスを説明します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーが魅力的な研修ビデオを効率的に作成できるようにするのですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、リアルなAIアバターとAI駆動のビデオテンプレートを利用して、テキストを簡単にビデオに変換できます。これにより、ビデオ作成プロセス全体が効率化され、高品質な指導コンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenはAIアバターとブランドの一貫性にどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、すべての研修ビデオでブランドの一貫性を確保するために、AIアバターの広範なカスタマイズを提供しています。ユーザーはカスタムロゴやブランドカラーなどのブランディングコントロールを適用し、すべてのビデオが企業のアイデンティティに一致するようにします。
HeyGenはL&Dチーム向けの包括的なコンプライアンス研修ビデオジェネレーターとして機能しますか？
もちろんです。HeyGenはL&Dチーム向けに強力なコンプライアンス研修ビデオジェネレーターとして設計されています。プロフェッショナルな声の吹き替え、自動生成された字幕、カスタマイズ可能なAI駆動のビデオテンプレートなどの機能を提供し、特定の規制要件を効果的に満たします。
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな従業員オンボーディングビデオの迅速な制作を支援しますか？
HeyGenは、AI駆動のビデオテンプレートとメディアの豊富なライブラリを活用することで、従業員オンボーディングのビデオ作成を大幅にスピードアップします。シンプルなテキスト-to-ビデオ機能を使用して、チームは広範な制作経験がなくても、魅力的で情報豊かなコンテンツを迅速に制作できます。