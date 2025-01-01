トレーニング効率を向上させるコンプライアンスルールビデオジェネレーター
AIアバターを使用して魅力的なコンプライアンス研修動画を即座に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRチームと研修マネージャー向けに、業界のコンプライアンスルールの最新情報を詳述した90秒の企業研修動画を開発してください。この動画は、HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ポリシー文書を効率的に洗練された情報豊かなコンプライアンスビデオジェネレーターの出力に変換する、クリーンでプロフェッショナルな美学を採用する必要があります。
GDPR準拠およびSOC 2準拠の規制を遵守することの重要性を示す、機密顧客データを扱うすべての従業員向けに設計された2分間のシナリオベースの動画を制作してください。ビジュアルスタイルは真剣で情報豊かであるべきで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連する画像を提供し、アクセスしやすさと重要な法的要件の強化のために自動生成された字幕/キャプションを使用します。
コンテンツクリエイターとコンプライアンスオフィサーを対象に、既存のスクリプトから新しい研修動画を迅速に作成する方法を示す45秒の指導動画を生成してください。この動画は、HeyGenインターフェースの画面録画を示し、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用してプロセスを効率化し、さまざまなアスペクト比に対応したコンプライアンスルールビデオジェネレーターコンテンツの効率的な制作を保証する、ダイナミックで指導的なビジュアルスタイルを持つべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして研修動画のセキュリティとコンプライアンスを確保していますか？
HeyGenは安全なAIビデオプラットフォームとして運営されており、GDPR準拠およびSOC 2準拠の認証を含む厳格な基準を維持して、機密性の高いコンプライアンス研修動画とデータを保護します。
HeyGenは魅力的なコンプライアンス研修動画を効率的に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは高度なAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、編集スキルがなくてもアクセス可能な魅力的なコンプライアンス研修コンテンツを迅速に生成することができます。
HeyGenはコンプライアンス研修の配信にどのような統合を提供していますか？
HeyGenはシームレスなLMS統合とSCORMエクスポートをサポートしており、既存のeラーニングシステム内で研修動画を簡単に展開し、効果的な追跡と管理を可能にします。
HeyGenを使用したコンプライアンスビデオ作成のコスト削減の利点は何ですか？
高度なAIビデオプラットフォームとして、HeyGenは高品質なコンプライアンスルールビデオジェネレーターコンテンツを制作するために従来必要だった時間とリソースを大幅に削減し、組織やHRチームにとって大幅なコスト削減をもたらします。