コンプライアンスルールビデオメーカー：規制トレーニングを簡素化
トレーニングマネージャーがリアルなAIアバターを使用して、魅力的な規制コンプライアンスビデオを迅速に作成できるようにします。
HRチームと新入社員向けに、職場倫理に焦点を当てた90秒のコンプライアンス研修ビデオをデザインしてください。このビデオは親しみやすく、かつ情報豊富なビジュアルと音声スタイルが必要です。HeyGenの事前にデザインされた「テンプレートとシーン」と強力な「ボイスオーバー生成」を使用して、視聴者に響く魅力的な「コンプライアンス研修ビデオ」を簡単に作成する方法を示してください。
トレーニングマネージャーが最近のデータプライバシーの変更に関する45秒の規制コンプライアンスアップデートをeラーニングプラットフォーム向けに迅速に生成するにはどうすればよいでしょうか？ビデオはモダンで洗練されたビジュアル美学と、直接的で情報豊富な音声トーンを持つべきです。HeyGenの「字幕/キャプション」を自動生成し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを統合する能力を強調し、継続的な教育コンテンツのための強力な「コンプライアンスルールビデオメーカー」として機能する方法を示してください。
グローバルな労働力向けに、マネーロンダリング防止ポリシーを説明する包括的な2分間の多国籍規制コンプライアンスビデオを開発してください。このビデオは洗練された国際的なビジュアルスタイルと明瞭でプロフェッショナルな音声を特徴とするべきです。HeyGenが「AIビデオメーカー」として、さまざまな「AIアバター」を使用して多様なコンテンツを作成し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を通じてプラットフォーム間での適応性を確保し、「複数言語」に簡単に対応する方法を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、魅力的なコンプライアンス研修ビデオの制作を効率化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオメーカーがHRチーム向けに高品質なコンテンツを効率的に生成します。
HeyGenのビデオは既存のeラーニングプラットフォームに統合できますか？
はい、HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートし、SCORMエクスポートオプションを提供します。これにより、eラーニングに最適で、規制コンプライアンスを確保します。トレーニングマネージャーは、既存のトレーニングインフラ内でコンプライアンスルールビデオメーカーのコンテンツを簡単に展開でき、自動字幕/キャプションも完備しています。
HeyGenでブランド化されたコンプライアンスビデオをカスタマイズするためのオプションは何ですか？
HeyGenは、企業のロゴやカラーを使用して法令遵守ビデオジェネレーターのコンテンツをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供します。また、さまざまなテンプレートとシーンを利用して、ブランドアイデンティティに完全に一致するプロフェッショナルなコンテンツを作成できます。
HeyGenはグローバルチーム向けに複数言語でコンプライアンスビデオを作成することをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは高度なボイスオーバー生成機能を備えた複数言語でのコンプライアンス研修ビデオの作成を可能にします。これにより、規制コンプライアンスメッセージが多様なグローバルチームに効果的かつ包括的に届きます。