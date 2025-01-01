コンプライアンスロードマップ要約ビデオメーカー：レポートを簡素化

複雑な規制を迅速に変換し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して魅力的なエグゼクティブサマリービデオにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内トレーニングセッション中に全社員を対象とした90秒の魅力的なビデオを開発し、インタラクティブなビジュアルスタイルと親しみやすいプロフェッショナルなAIアバターボイスを使用して、HeyGenのAIアバター機能を活用し、新しい規制のハイレベルなエグゼクティブサマリーを提供します。
サンプルプロンプト2
外部監査人および規制機関向けに設計された2分間のビデオを制作し、データ豊富なインフォグラフィックとアニメーションチャートを組み込み、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成されたフォーマルで明確なナレーションを使用して、複雑な規制の遵守に関する詳細な説明を提示します。
サンプルプロンプト3
部門横断的なプロジェクトチーム向けに45秒のビデオを想像し、ダイナミックで協力的なビジュアルスタイルを特徴とし、画面録画を含め、HeyGenの字幕/キャプション機能を強調してアクセシビリティを確保し、コンプライアンスタスクの迅速な更新を提供し、シームレスなチームコラボレーションを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
コンプライアンスロードマップ要約ビデオメーカーの使い方

複雑なコンプライアンス情報を魅力的で簡潔なエグゼクティブサマリービデオに変換し、明確なコミュニケーションを実現します。

1
Step 1
コンテンツを作成
コンプライアンスロードマップの詳細を貼り付けることから始めます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、書かれたコンテンツを効率的に構造化されたビデオアウトラインに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様な「テンプレートとシーン」ライブラリから選択し、コンプライアンスサマリーに洗練されたプロフェッショナルな外観を与え、明確さと影響力を確保します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
プロフェッショナルなナレーションでビデオを強化します。「ボイスオーバー生成」を活用して、明確で自然な音声でコンプライアンスメッセージを伝えます。
4
Step 4
サマリービデオをエクスポート
プロジェクトを完成させ、完成したコンプライアンスロードマップ要約ビデオをエクスポートします。「MP4およびWEBMエクスポート」を利用して、ステークホルダーと簡単に共有できる洗練されたビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキスト-to-ビデオ作成を可能にしますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、あなたの書かれたスクリプトを魅力的なビデオに変換します。テキストを入力し、さまざまなAIアバターから選択するだけで、HeyGenが自然なボイスオーバーとアニメーションを生成し、コンテンツを生き生きとさせます。

HeyGenはどのようなビデオエクスポートオプションを提供していますか？

HeyGenは、MP4およびWEBM形式を含む柔軟なエクスポートオプションを提供し、さまざまなプラットフォームでの互換性を確保します。また、アスペクト比をカスタマイズし、最終ビデオに高品質の字幕/キャプションを自動的に含めることができます。

HeyGenはエグゼクティブサマリービデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはエグゼクティブサマリービデオを生成するための強力なクリエイティブエンジンとして設計されています。直感的なインターフェースと多様なテンプレートにより、複雑な情報やAIサマリーを迅速にプロフェッショナルで影響力のあるビデオコンテンツに変換できます。

HeyGenはビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、ビデオが企業のアイデンティティに合致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴを簡単に統合し、色をカスタマイズし、HeyGenのメディアライブラリやストック映像を利用して、一貫性のあるプロフェッショナルなブランドコンテンツを作成できます。