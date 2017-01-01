ITおよびコンプライアンス管理者向けに、HeyGenがAIビデオプラットフォームとしてどのように機能し、魅力的なコンプライアンスリフレッシャービデオを作成するかを示す1分間の説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、画面上のAIアバターがスクリプトからのテキストをビデオに変換することで迅速なコンテンツ生成の利点を明確に説明し、明瞭で権威あるナレーションがサポートします。

ビデオを生成