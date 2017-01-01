コンプライアンスリフレッシャービデオメーカー：簡単で効果的

AIアバターを使用して動的なコンプライアンストレーニングビデオで従業員を引き付け、貴重なリソースを節約します。

ITおよびコンプライアンス管理者向けに、HeyGenがAIビデオプラットフォームとしてどのように機能し、魅力的なコンプライアンスリフレッシャービデオを作成するかを示す1分間の説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、画面上のAIアバターがスクリプトからのテキストをビデオに変換することで迅速なコンテンツ生成の利点を明確に説明し、明瞭で権威あるナレーションがサポートします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学習＆開発の専門家や人事管理者を対象に、HeyGenのシームレスなLMS統合機能を示す90秒の指導ビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に情報豊かで魅力的であり、動的なテンプレートとシーン、自動字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、技術的なセットアッププロセスを明確に示します。
サンプルプロンプト2
中小企業のオーナーやトレーニングコーディネーターを対象に、HeyGenを使用してコンプライアンスビデオを作成することでの大幅なコスト削減と効率性を強調する45秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスパイアリングで、カスタマイズ可能なテンプレートがどのように迅速に適応できるかを示し、プロフェッショナルなナレーション生成と関連するメディアライブラリ/ストックサポートがメッセージを強化します。
サンプルプロンプト3
グローバル企業や多国籍組織向けに、HeyGenの多言語コンプライアンストレーニングビデオを提供する能力を示す2分間のデモンストレーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されて企業的であり、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて一貫したブランディングコントロールを維持する方法を強調し、多様なナレーション生成オプションがプラットフォームのグローバルなリーチと適応性を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンプライアンスリフレッシャービデオメーカーの使い方

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、従業員の理解を深め、規制の遵守を確保する魅力的なコンプライアンスリフレッシャービデオを効率的に作成します。

1
Step 1
コンテンツを作成する
コンプライアンススクリプトを貼り付けるか、カスタマイズ可能なテンプレートの1つを使用してリフレッシャービデオの構造を作成します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターの中から選び、コンプライアンスメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを追加する
会社のロゴや色を含むブランディングコントロールを適用し、ビデオが企業のアイデンティティに合致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
高品質なナレーション生成でビデオを洗練し、完成したコンプライアンスリフレッシャービデオを簡単に共有できるようにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

明確なコンプライアンス教育

.

複雑なコンプライアンス規制を簡単に理解できるビデオコンテンツに変換し、全体的な理解と教育を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは「コンプライアンストレーニングビデオ」の制作をどのように効率化しますか？

HeyGenは高度な「AIビデオプラットフォーム」で、「テキストからビデオ」へのスクリプトを魅力的なコンテンツに変換します。リアルな「AIアバター」と高品質な「ナレーション生成」により、複雑な編集なしでプロフェッショナルな「コンプライアンスリフレッシャービデオ」を効率的に作成できます。

HeyGenのリアルな「AIアバター」と「テキストからビデオ」変換を支える技術は何ですか？

HeyGenは最先端の「AIビデオプラットフォーム」技術を利用して、多様な「AIアバター」をアニメーション化し、「テキストからビデオ」へのスクリプトを動的なシーンに変換します。これには洗練された「ナレーション生成」機能が含まれており、自然でプロフェッショナルな出力を「コンプライアンスビデオメーカー」プロジェクトに提供します。

HeyGenの「カスタマイズ可能なテンプレート」はブランド化された「コンプライアンス教育」に適していますか？

はい、HeyGenはブランドの美学に合った「カスタマイズ可能なテンプレート」とシーンを幅広く提供しています。強力な「ブランディングコントロール」により、ロゴや特定の色を簡単に統合でき、「コンプライアンス教育」ビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenは「コンプライアンストレーニングビデオ」をどのようにしてさまざまなプラットフォームに最適化し、アクセス可能にしますか？

HeyGenは「自動キャプション」を自動生成し、すべての視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。さらに、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなデバイスやプラットフォームでの最適な表示に合わせて「コンプライアンストレーニングビデオ」を調整し、リーチを最大化します。