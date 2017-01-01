全従業員向けに、データセキュリティのベストプラクティスに特化した45秒のコンプライアンスリフレッシュビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、現代的なグラフィックスとダイナミックなAIアバターを使用して、親しみやすいプロフェッショナルな声で重要な情報を伝えることを目指します。このビデオは、HeyGenのAIアバターを使用して簡単に生成され、重要なコンプライアンスの概念を迅速に強化することを目的としています。

