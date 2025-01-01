コンプライアンス再認定ビデオメーカー: AIビデオを作成

HRチームがカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成できるようにします。

HRチームを対象にした90秒の指導ビデオを作成し、どのようにして簡単に魅力的なコンプライアンス再認定ビデオを作成できるかを示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、クリーンなグラフィックとAIアバターが明確で簡潔なナレーションを提供します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を強調し、効率的なコンテンツ作成を紹介します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
グローバル企業のITおよびトレーニング部門向けに、HeyGenが包括的なコンプライアンス研修ビデオのためのAIビデオプラットフォームとしての力を示す2分間の技術概要を作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に情報豊かで洗練されており、複数言語でのシームレスなボイスオーバー生成を示します。プラットフォームの高度なボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能を強調し、多様な労働力にリーチします。
サンプルプロンプト2
コンプライアンス担当者向けに、複雑な既存の文書を魅力的なリフレッシャービデオに変える方法を紹介する60秒のクイックガイドビデオを制作します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであり、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートとカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンを使用した迅速な作成を強調します。オーディオは明るくクリアで、プロセスがシンプルで効率的に見えるようにします。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のプロモーションクリップをデザインし、HeyGenを強力なAIビデオソフトウェアとして使用してコンプライアンスビデオを作成および更新する簡単なプロセスを示します。ビジュアルスタイルは明るくアクセスしやすく、アスペクト比のリサイズ＆エクスポートでさまざまなプラットフォームにビデオコンテンツを迅速に適応させる方法を示します。オーディオはフレンドリーで励みになるもので、スクリプトからのテキストビデオを使用して迅速なコンテンツ調整を行うことで得られる効率を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンプライアンス再認定ビデオの作成方法

AIビデオプラットフォームを使用して、チームを教育し、規制基準を満たすための魅力的で最新のコンプライアンス再認定ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
広範なライブラリから事前にデザインされたビデオテンプレートを選択し、コンプライアンス再認定ビデオのコンプライアンス研修ニーズに合わせて選びます。
2
Step 2
スクリプトを作成
コンプライアンスコンテンツまたはスクリプトを入力し、AIビデオプラットフォームがテキストをプロフェッショナルなビジュアルとボイスオーバーに変換する様子を見て、コンプライアンスビデオの作成を加速します。
3
Step 3
AIアバターで強化
情報を提示するために多様なAIアバターから選択し、俳優やカメラを必要とせずにコンプライアンス研修ビデオに人間味とエンゲージメントを加えます。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
会社のロゴやカラースキームを含めてビデオをカスタマイズします。その後、完成したコンプライアンス再認定ビデオを簡単に共有および展開できるようにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な規制を明確化

.

AIビデオソフトウェアを利用して、複雑なコンプライアンス規制を簡単に理解できるコンテンツに簡素化し、すべての従業員に重要な情報をアクセス可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用してコンプライアンス研修ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を含む高度なAIビデオソフトウェアを活用して、複雑なコンプライアンス情報を迅速に魅力的なビデオコンテンツに変換します。この効率的なプロセスにより、コンプライアンスビデオの作成がすべてのユーザーにとって簡単でアクセスしやすくなります。

HeyGenのAIビデオソフトウェアは、既存の学習管理システムと統合してコンプライアンス再認定を行うことができますか？

はい、HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートしており、SCORM互換性を含め、現在のトレーニングインフラストラクチャ内でコンプライアンス再認定ビデオを簡単に展開できるようにします。これにより、コンプライアンス研修の配布と追跡が簡単になります。

HeyGenで作成されたコンプライアンスビデオのブランディングとカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、HRチームが会社のロゴやカラーを使用してコンプライアンス研修ビデオを完全にカスタマイズできるようにします。広範なビデオテンプレートを利用して、すべてのコンプライアンスコンテンツでブランドの一貫性を簡単に維持できます。

HeyGenはコンプライアンス研修の多言語翻訳とボイスオーバー生成をどのように支援しますか？

HeyGenのAIビデオプラットフォームには、強力な多言語翻訳と自然なボイスオーバー生成機能が含まれており、グローバルな労働力にアクセス可能なコンプライアンス研修ビデオを作成できます。これにより、異なる言語グループ間で重要な情報の明確なコミュニケーションが保証されます。