コンプライアンス再認定ビデオメーカー: AIビデオを作成
HRチームがカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成できるようにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバル企業のITおよびトレーニング部門向けに、HeyGenが包括的なコンプライアンス研修ビデオのためのAIビデオプラットフォームとしての力を示す2分間の技術概要を作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に情報豊かで洗練されており、複数言語でのシームレスなボイスオーバー生成を示します。プラットフォームの高度なボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能を強調し、多様な労働力にリーチします。
コンプライアンス担当者向けに、複雑な既存の文書を魅力的なリフレッシャービデオに変える方法を紹介する60秒のクイックガイドビデオを制作します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであり、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートとカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンを使用した迅速な作成を強調します。オーディオは明るくクリアで、プロセスがシンプルで効率的に見えるようにします。
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のプロモーションクリップをデザインし、HeyGenを強力なAIビデオソフトウェアとして使用してコンプライアンスビデオを作成および更新する簡単なプロセスを示します。ビジュアルスタイルは明るくアクセスしやすく、アスペクト比のリサイズ＆エクスポートでさまざまなプラットフォームにビデオコンテンツを迅速に適応させる方法を示します。オーディオはフレンドリーで励みになるもので、スクリプトからのテキストビデオを使用して迅速なコンテンツ調整を行うことで得られる効率を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してコンプライアンス研修ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を含む高度なAIビデオソフトウェアを活用して、複雑なコンプライアンス情報を迅速に魅力的なビデオコンテンツに変換します。この効率的なプロセスにより、コンプライアンスビデオの作成がすべてのユーザーにとって簡単でアクセスしやすくなります。
HeyGenのAIビデオソフトウェアは、既存の学習管理システムと統合してコンプライアンス再認定を行うことができますか？
はい、HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートしており、SCORM互換性を含め、現在のトレーニングインフラストラクチャ内でコンプライアンス再認定ビデオを簡単に展開できるようにします。これにより、コンプライアンス研修の配布と追跡が簡単になります。
HeyGenで作成されたコンプライアンスビデオのブランディングとカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、HRチームが会社のロゴやカラーを使用してコンプライアンス研修ビデオを完全にカスタマイズできるようにします。広範なビデオテンプレートを利用して、すべてのコンプライアンスコンテンツでブランドの一貫性を簡単に維持できます。
HeyGenはコンプライアンス研修の多言語翻訳とボイスオーバー生成をどのように支援しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームには、強力な多言語翻訳と自然なボイスオーバー生成機能が含まれており、グローバルな労働力にアクセス可能なコンプライアンス研修ビデオを作成できます。これにより、異なる言語グループ間で重要な情報の明確なコミュニケーションが保証されます。