HRチームを対象にした90秒の指導ビデオを作成し、どのようにして簡単に魅力的なコンプライアンス再認定ビデオを作成できるかを示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、クリーンなグラフィックとAIアバターが明確で簡潔なナレーションを提供します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を強調し、効率的なコンテンツ作成を紹介します。

ビデオを生成