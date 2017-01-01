コンプライアンスポリシービデオメーカー：簡単で効果的なトレーニング
インテリジェントなAIアバターを使用して、明確なコンプライアンス研修ビデオと会社のガイドラインを効率的に作成します。
新入社員のオンボーディングを受ける人々向けに、会社の基本的なガイドラインを紹介する90秒の指導ビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenのAIアバターがシナリオを案内し、明確で親しみやすいナレーションと、重要な情報を強調するための字幕/キャプションを備えた魅力的でフレンドリーなビジュアルスタイルを採用する必要があります。
法務チームと上級管理職を対象に、会社のポリシーの重要な更新を要約する1分間のインパクトのあるビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、現代的でデータ駆動型であり、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に制作し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを組み込んで、このコンプライアンスポリシービデオメーカーで高いプロフェッショナリズムを伝えます。
グローバルチーム向けに設計された45秒の簡潔なビデオを制作し、新しいコンプライアンス研修モジュールを発表します。このAIビデオは、視覚的なプレゼンテーションにおいて効率的かつ正確であり、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換して迅速なコンテンツ生成を行い、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、すべての従業員に迅速な理解とアクセスを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenのAIビデオプラットフォームはどのようにコンテンツ作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ技術を活用して、テキストスクリプトをリアルなAIアバターを用いた魅力的なビデオに変換します。このテキストからビデオへの変換機能により、さまざまなビジネスニーズに対応するビデオを作成するプロセスが大幅に簡素化され、強力なAIビデオプラットフォームとして機能します。
HeyGenは既存の学習管理システムと互換性がありますか？
はい、HeyGenはSCORM互換性を含む既存の学習管理システムとのシームレスなLMS統合をサポートするように設計されています。これにより、コンプライアンス研修ビデオやその他の研修ビデオを現在のプラットフォーム内で直接展開することが容易になります。
HeyGenはどのようにコンプライアンスポリシービデオメーカーとして使用できますか？
HeyGenは、組織がプロフェッショナルなコンプライアンスポリシービデオと会社のガイドラインを効率的に作成することを可能にします。ビデオテンプレートとリアルなAIアバターを活用することで、従業員に重要な会社のポリシーを効果的に伝える包括的なコンプライアンス研修ビデオを制作できます。
HeyGenを使用することの従業員オンボーディングへの利点は何ですか？
HeyGenは、魅力的な従業員オンボーディングコンテンツと解説ビデオを作成する際に、コスト削減と効率性を大幅に向上させます。AIビデオ技術を使用することで、一貫性があり高品質な研修ビデオを迅速に制作し、新入社員のオンボーディング体験を向上させることができます。