コンプライアンスポリシービデオジェネレーター：HRトレーニングを簡素化
AIアバターを使用して魅力的なコンプライアンストレーニングモジュールを迅速に作成し、従業員のエンゲージメントを高め、コストを削減します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、60秒のビデオを開発し、重要な会社のポリシーを魅力的でアクセスしやすい方法で説明します。ビジュアルとオーディオのスタイルは親しみやすく、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、すべての従業員が重要なオンボーディング情報を理解できるように包括的な字幕を提供します。
グローバルコンプライアンストレーニングマネージャーを対象にした30秒のダイナミックなビデオを作成し、HeyGenが重要なポリシーの更新を効率的に広める方法を強調します。モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、シームレスなトランジションを使用して、さまざまな言語でのナレーション生成の効果と、異なるアスペクト比でのエクスポート能力を強調し、権威あるが励みになる声で支えます。
トレーニングマネージャー向けに50秒の情報豊富なビデオを作成し、HeyGenを使用して定期的に更新されるコンプライアンストレーニングモジュールで従業員のエンゲージメントを向上させる方法を示します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで視覚的に魅力的で、多様なメディアライブラリ/ストックサポート要素を統合し、簡潔なナレーションがスクリプトから新しいコンプライアンストレーニングジェネレータービデオを生成するのがどれほど簡単かを説明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンストレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをAIアバターとナレーションを使用したプロフェッショナルなビデオに変換することで、コンプライアンスポリシービデオの生成を効率化します。このAIビデオプラットフォームは、従来のビデオ制作と比較してコストと時間を大幅に削減し、HRチームが重要なトレーニングコンテンツを効率的に作成するのを容易にします。
HeyGenのコンプライアンストレーニングビデオをより魅力的にする特徴は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、ダイナミックなプロフェッショナルビデオテンプレート、カスタマイズ可能な字幕を活用して、魅力的なトレーニングモジュールを作成します。これらの機能により、従業員のエンゲージメントが向上し、重要なコンプライアンス情報の保持が促進され、より効果的な学習体験が実現します。
HRチームはどのようにしてHeyGenを使用してコンプライアンスコンテンツのブランド一貫性を維持できますか？
HRチームは、HeyGenの強力なブランディングコントロールを活用して、会社のロゴ、色、および特定のビジュアル要素をすべてのコンプライアンストレーニングビデオに組み込むことができます。この機能により、すべてのコンプライアンスビデオジェネレーターの出力が一貫したプロフェッショナルなブランドイメージを反映し、認知度と信頼性を高めます。
HeyGenはグローバルコンプライアンストレーニングビデオを生成するための安全なプラットフォームですか？
はい、HeyGenはSOC 2 Type IIに準拠し、GDPRに対応した安全なAIビデオプラットフォームであり、グローバルコンプライアンストレーニングのデータ保護を確保します。プラットフォームは1クリック翻訳やカスタマイズ可能なコンテンツなどの機能をサポートしており、世界中の従業員意識向上キャンペーンに最適です。