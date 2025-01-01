コンプライアンス概要ビデオジェネレーター：トレーニングを簡素化

リアルなAIアバターとダイナミックなコンテンツで魅力的なコンプライアンスビデオを作成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の社員向けに、年次トレーニングのリフレッシュと規制コンプライアンスに関する最近の方針変更の発表を伝える90秒の魅力的なビデオをデザインし、モダンなテンプレートとシーンを活用し、アクセシビリティのために字幕を表示します。
サンプルプロンプト2
技術チームと部門長向けに、規制コンプライアンスの複雑な側面を説明する2分間の詳細な指導ビデオを開発し、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルをクリーンで情報豊かなスタイルで補完します。
サンプルプロンプト3
全社員向けに、主要なコンプライアンス研修ビデオを思い出させる45秒の簡潔なビデオを制作し、ダイナミックなAIアバターを使用した明るいビジュアルスタイルで、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、使いやすく記憶に残るものにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンプライアンス概要ビデオジェネレーターの使い方

AIを使用して、スクリプトから最終エクスポートまで、プロフェッショナルで魅力的なコンプライアンス研修ビデオを簡単に作成し、チームが情報を得てコンプライアンスを維持できるようにします。

1
Step 1
コンプライアンスコンテンツを貼り付ける
規制コンプライアンス文書をテキストからビデオスクリプトに迅速に変換し、効果的なコンプライアンス研修ビデオの基盤を構築します。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選ぶ
多様なAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートから選択し、コンプライアンス概要にプロフェッショナルでブランドに合った外観を与えます。
3
Step 3
ナレーションと字幕を追加
自然な音声のナレーションと自動字幕を生成し、アクセシビリティを向上させ、コンプライアンス研修資料でより広いオーディエンスを引き付けます。
4
Step 4
コンプライアンスビデオをエクスポート
完成したコンプライアンスビデオを確認し、ブランディングコントロールを適用し、希望のアスペクト比でエクスポートして、年次トレーニングのリフレッシュ用にシームレスに展開できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な規制情報を簡素化

密な規制文書を明確で理解しやすいビデオ概要に変換し、複雑なコンプライアンスのトピックを誰にでもアクセス可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenのビデオ生成におけるAIの役割は何ですか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、ユーザーがテキストスクリプトから効率的に高品質なビデオを作成できるようにします。豊富なAIアバターとリアルなナレーション生成のライブラリを備えたこのプラットフォームは、コンテンツ制作を簡素化し、迅速な作成と編集を可能にします。

HeyGenのビデオは既存の学習管理システムと統合できますか？

もちろんです。HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートしており、SCORM互換性を含め、コンプライアンス研修ビデオを既存のeラーニングインフラストラクチャ内で簡単に展開および追跡できるようにします。安全なクラウドストレージと強力なチームコラボレーション機能もワークフローの効率を向上させます。

HeyGenはグローバルリーチとコンプライアンスのためにどのような高度な技術機能を提供していますか？

HeyGenは多言語翻訳やAI字幕ジェネレーターなどの強力な技術機能を提供し、コンテンツがグローバルなオーディエンスに届くようにします。このプラットフォームはコミュニケーションを効率化するよう設計されており、コンプライアンスレビューの要素を自動化し、AI駆動のリスク検出をビデオワークフロー内で支援します。

HeyGenはデータセキュリティとコンプライアンス基準をどのように確保していますか？

HeyGenは強力なセキュリティ対策を備えており、SOC 2 Type IIおよびGDPRに準拠して、データとコンテンツを効果的に保護します。さらに、バージョン管理や包括的なブランディングコントロールなどの機能が安心感を提供し、すべてのビデオ資産に一貫性を保ちます。