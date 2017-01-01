コンプライアンスオリエンテーションビデオジェネレーター：魅力的なトレーニングを作成
高度なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なコンプライアンスオリエンテーションビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
金融サービス企業の人事部門向けに、新しい規制の更新を説明する60秒のコンプライアンス研修ビデオを開発してください。ビジュアルはクリーンでプロフェッショナルな美学を持ち、画面上のテキストアニメーションと提供されたスクリプトから直接派生した自信に満ちた権威あるナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能により、この重要なコンテンツの生成が簡単でコスト効果の高いソリューションとなります。
企業レベルの会社向けに、重要なプライバシーポリシーの更新を発表する30秒の簡潔な内部コミュニケーションビデオを制作してください。このビデオは、カスタムカラーとロゴ配置を伴う洗練されたブランドビジュアルスタイルを維持し、親しみやすくも堅実なナレーションを伴います。HeyGenのテンプレートとシーン機能を利用して、迅速に素材をカスタマイズし、すべての内部メッセージングでブランドの一貫性を確保します。
グローバルな製造施設向けに、90秒の安全オリエンテーションビデオを作成し、多様な労働力に新しい機器プロトコルを教育します。ビジュアルスタイルは明確で指導的であり、実用的なデモンストレーションと理解しやすいグラフィックスを特徴とし、安心感のあるナレーションと複数の言語で利用可能な字幕/キャプションをサポートします。HeyGenの字幕/キャプション機能により、すべての従業員に広くアクセス可能で理解しやすくなります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして非常に魅力的なコンプライアンスオリエンテーションビデオの作成を可能にしますか？
HeyGenはその高度なAIビデオプラットフォームを活用して、コンプライアンス研修スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。リアルなAIアバターやさまざまなビデオテンプレートを利用して、従業員に響く魅力的なビデオを作成し、重要な情報を強化します。このアプローチにより、資料がコンプライアンスを満たすだけでなく、記憶に残るものとなります。
HeyGenは企業のコンプライアンス研修ビデオの制作を効率化できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオプラットフォームは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換を簡単に行い、複雑な編集の必要性を排除することで、制作プロセスを大幅に効率化します。これにより、企業は高品質なコンプライアンス研修ビデオをより迅速に生成でき、時間とリソースの大幅な節約につながります。
HeyGenにはコンプライアンス研修資料のカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴ、カラー、特定のビジュアル要素を使用してコンプライアンス研修ビデオを完全にカスタマイズできます。さまざまなビデオテンプレートから選択し、ブランドガイドラインに完全に一致するように修正することで、すべての資料がブランドに沿ったプロフェッショナルなものとなります。
HeyGenはグローバルなコンプライアンス研修プログラムの開発をどのようにサポートしますか？
HeyGenは包括的な翻訳機能を通じてグローバルなコンプライアンス研修を支援し、1クリックで100以上の言語に翻訳し、自動字幕/キャプションを提供します。これにより、重要なコンプライアンス情報がすべての従業員にアクセス可能で理解されることを保証します。