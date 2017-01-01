活気あるテックスタートアップの新入社員向けに、会社の文化とコアバリューを紹介する45秒のダイナミックなオンボーディングビデオを作成してください。親しみやすく多様なAIアバターを使用し、モダンで魅力的なビジュアルスタイル、明るいバックグラウンドトラック、そして明確で歓迎的なナレーションを特徴とします。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して、初期の社員体験を記憶に残るものにし、効率的にします。

