新入社員向けに、複雑な規制情報を説明する知識豊富なAIアバターを活用して、2分間のプロフェッショナルで魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成してください。視覚スタイルは明確で簡潔にし、音声トーンは権威がありながら親しみやすいものにしてください。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを洗練された情報セッションにシームレスに変換し、重要な会社方針を簡単に理解できるコンプライアンス研修ビデオを作成します。

