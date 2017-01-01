コンプライアンスオンボーディングビデオメーカー：研修を簡素化
新入社員向けの魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成し、HeyGenのAIアバターを使用して従業員の定着率を向上させましょう。
国際的な新入社員を対象に、会社のグローバルな性質と多様な労働力を強調した1.5分間のパーソナライズされたウェルカムビデオをデザインしてください。視覚と音声スタイルは温かく招待的で、多様な文化的表現を含み、複数言語のボイスオーバーオプションを提供します。HeyGenの多言語ボイスオーバー生成と字幕/キャプションを利用して、従業員のオンボーディングコンテンツを完全にアクセス可能かつローカライズし、AI駆動のツールがグローバルコミュニケーションにどれほど強力であるかを示します。
HRと研修マネージャーがコンプライアンスオンボーディングビデオメーカーを効果的に使用する方法を示す1分間の指導ビデオを制作してください。このビデオは、プラットフォームを紹介するダイナミックでステップバイステップの視覚スタイルと、明確でガイドするボイスオーバーを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して視覚フレームワークを迅速に設定し、メディアライブラリ/ストックサポートを利用してプロフェッショナルな背景資産を提供し、コンプライアンスオンボーディングビデオの作成を効率化します。
定期的な規制コンプライアンス研修を必要とする全従業員を対象に、迅速で魅力的なコンプライアンス更新のための1.5分間の要約ビデオを作成してください。視覚スタイルはモダンで効率的にし、クイックカットとアニメーショングラフィックスを使用し、プロフェッショナルで活気のある音声トーンを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して迅速なコンテンツ作成を行い、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、AI生成ビデオがさまざまな内部プラットフォームに最適化されるようにし、魅力的なコンプライアンス研修を簡単に促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンスオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAI駆動のツールを活用して、コンプライアンスオンボーディングビデオメーカーのプロセスを革新します。テキストスクリプトをリアルなAIアバターを特徴とするプロフェッショナルなビデオに迅速に変換でき、魅力的なコンプライアンスオンボーディングコンテンツの制作を大幅に効率化します。
HeyGenはコンプライアンス研修ビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、ロゴや色を統合するための広範なブランディングコントロールを含む、カスタマイズされたコンプライアンス研修ビデオのための強力な技術的機能を提供します。私たちのプラットフォームはさまざまなビデオテンプレートを提供し、アスペクト比のリサイズをサポートしており、AI生成ビデオがブランドガイドラインや視聴プラットフォームに完全に一致するようにします。
HeyGenはローカライズされた従業員オンボーディングコンテンツを迅速に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenの高度なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプション機能により、従業員オンボーディングビデオのローカライズが簡単になります。これにより、新入社員が好みの言語でパーソナライズされたウェルカムビデオを受け取り、理解力と従業員の定着率が向上します。
HeyGenは新入社員向けの魅力的なコンプライアンス研修をどのように実現しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターを特徴とするダイナミックなAI生成ビデオを通じて、新入社員向けの魅力的なコンプライアンス研修を簡単に実現します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオや豊富なメディアライブラリなどの機能を活用することで、注目を集め、重要な情報を効果的に伝える魅力的なコンプライアンスビデオを制作し、全体的な従業員オンボーディングを改善します。