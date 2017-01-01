コンプライアンスオンボーディングビデオジェネレーター: 魅力的なトレーニングを作成

強力なAIアバターを使用して、新入社員のトレーニングのエンゲージメントを高め、複雑なコンプライアンスを簡素化します。

新入社員向けに重要なセキュリティプロトコルを紹介する1分間のコンプライアンスオンボーディングビデオを作成してください。このビデオでは、AIアバターがプロフェッショナルで明確かつ権威あるトーンで情報を提示し、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、HRチームやコンプライアンス担当者に一貫したメッセージを提供します。

サンプルプロンプト1
異なる地域における会社文化と基本的なガイドラインを紹介する90秒のグローバルオンボーディングビデオを制作してください。このダイナミックで多文化的なビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプションを使用して多言語トレーニングを提供し、国際的な新入社員やグローバルオペレーションを管理するHR部門にとってアクセスしやすく、情報豊かです。
サンプルプロンプト2
すべての従業員向けに複雑なコンプライアンス規制を簡素化することに焦点を当てた2分間の魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、理解しやすいグラフィックを使用し、親しみやすく安心感のある音声トーンで補完され、HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、トレーニングマネージャーやコンプライアンス担当者のための効率的なコンテンツ作成を実現します。
サンプルプロンプト3
従業員オンボーディングビデオを45秒でデザインし、主要な会社の福利厚生と初期ステップを強調してください。この活気に満ちたテンポの速いビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、視覚的に魅力的でコスト効果の高いソリューションをHRチームや中小企業に提供し、ビデオ作成の効率性を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンプライアンスオンボーディングビデオジェネレーターの使い方

AIを使用して新入社員向けの魅力的で正確なコンプライアンス研修ビデオを迅速に制作し、オンボーディングプロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
コンプライアンスメッセージを作成することから始めます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、書かれたコンテンツをダイナミックなビデオに変換し、正確性と一貫性を確保します。
2
Step 2
AIアバターを選択
コンプライアンス研修を提示するために、さまざまなプロフェッショナルなAIアバターから選択します。これにより、エンゲージメントが向上し、新入社員のオンボーディングに一貫性のある信頼できる声を提供します。
3
Step 3
ブランド要素を追加
ロゴや色を含む組織のブランドコントロールを適用してビデオをパーソナライズします。これにより、ブランドアイデンティティが強化され、コンプライアンス研修が統合されたものに感じられます。
4
Step 4
エクスポートと共有
コンプライアンスビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。LMSや内部プラットフォームを通じて、魅力的なAI生成コンテンツを配信し、新入社員に効果的に情報を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコンプライアンスコンテンツを簡素化

複雑なコンプライアンスポリシーを理解しやすいAI生成ビデオに変換し、理解と記憶を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてコンプライアンスとオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを使用してスクリプトから魅力的なコンプライアンスとオンボーディングビデオを生成することで、ビデオ作成を簡素化します。強力なAIビデオプラットフォームにより、テキストをプロフェッショナルなビデオに迅速かつ効率的に変換し、新入社員や従業員向けの堅牢なビデオ作成ツールとなります。

HeyGenは既存の学習管理システム（LMS）と統合できますか？

はい、HeyGenはさまざまなLMSプラットフォームとのシームレスな統合をサポートし、安全なアクセスのためのSAML SSO統合を提供します。ブランドコントロールを使用してビデオコンテンツをカスタマイズし、さまざまな学習環境に適したアスペクト比でエクスポートできます。これにより、多用途なビデオ制作プラットフォームとなります。

HeyGenは多言語のオンボーディングビデオを作成するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、100以上の言語での高度なボイスオーバー生成を提供することで、オンボーディングとコンプライアンス研修をローカライズする力をユーザーに与えます。また、自動的に字幕/キャプションを追加することができ、グローバルオンボーディングビデオが多様な国際的な労働力にとってアクセスしやすく、魅力的であることを保証します。

HeyGenはコンプライアンス研修ビデオのエンゲージメントをどのように向上させますか？

HeyGenは、ダイナミックなAIアバター、多様なテンプレートとシーン、リアルなボイスオーバー生成を通じて、コンプライアンス研修ビデオのエンゲージメントを向上させます。このAIビデオプラットフォームを使用すると、高品質でインパクトのあるコンテンツを制作し、視聴者を魅了し、コンプライアンス研修をより効果的で記憶に残るものにします。