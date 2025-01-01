トレーニングを簡素化：コンプライアンス担当者トレーニングビデオジェネレーター
ダイナミックなAIアバターでコンプライアンス研修ビデオを変革し、すべての従業員に魅力的なコンテンツを提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、コアな倫理的行動を説明する90秒の魅力的なトレーニングビデオを想像してください。ビジュアル的には、HeyGenのAIアバターがシナリオと解決策を提示することで、現代的で親しみやすいアプローチを取り、アクセスしやすく共感できるトーンを確保します。明確で会話的な音声スタイルが視聴者の関心を維持し、複雑な倫理ガイドラインを簡素化し、効果的なコンプライアンス研修モジュールにします。
グローバルな人事チームと国際的な従業員向けに、贈収賄防止と腐敗防止ポリシーを詳述する2分間の包括的なビデオを設計してください。ビジュアルスタイルは洗練されてフォーマルにし、実際の例を取り入れ、HeyGenのナレーション生成を活用して多言語翻訳を提供します。さまざまな学習管理システムでのシームレスな展開を可能にするSCORM互換性を強調し、グローバルなコンプライアンスを一貫して確保します。
従業員のオンボーディングのための45秒のクイックスタートガイドを作成し、重要なサイバーセキュリティのベストプラクティスに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは明確で直接的にし、HeyGenの事前設計されたビデオテンプレートを使用して迅速に制作し、字幕/キャプションを目立たせてアクセシビリティと情報保持を向上させます。音声は明るく励みになるもので、新入社員にとって重要なコンプライアンス情報を理解しやすくします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenは既存の学習管理システムと統合してコンプライアンス研修を行うことができますか？
はい、HeyGenのビデオはシームレスなLMS統合とSCORM互換性を備えており、人事チームがコンプライアンス研修ビデオを簡単に展開し、追跡できるようにします。これにより、組織全体で魅力的な研修コンテンツの効率的な配信が可能になります。
HeyGenはどのようにしてコンプライアンス担当者トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なコンプライアンス担当者トレーニングビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換を通じてプロセスを簡素化します。これにより、リアルなAIアバターを使用して高品質なコンプライアンス研修ビデオを迅速に制作することができます。
HeyGenはグローバルなコンプライアンス研修のために多言語オプションをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオプラットフォームは、先進的なナレーション生成を含む強力な多言語翻訳機能を提供します。これにより、重要なコンプライアンス研修を多様なグローバルな労働力に効果的に提供することができます。
HeyGenはコンプライアンス研修をより魅力的にするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは事前設計されたビデオテンプレートとクイズのようなインタラクティブな要素を統合する機能を通じて、魅力的な研修コンテンツを強化します。また、ブランドコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、コンプライアンス研修が会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。