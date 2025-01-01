コンプライアンスノートビデオジェネレーター: AIコンプライアンストレーニングを作成
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、退屈なコンプライアンスノートを瞬時に魅力的なトレーニングビデオに変換します。
既存のスタッフを対象にした45秒のビデオをデザインし、新しいデータプライバシーコンプライアンスポリシーのクイックアップデートを提供します。アニメーションテキストのハイライトとプロフェッショナルなAIアバターを使用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオと字幕/キャプションを活用して、直接的で情報豊かなビジュアルスタイルを採用します。
マネージャー向けに、営業コンテキストでの倫理的行動の「すべきこと」と「してはいけないこと」を示す30秒の簡潔なビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはシャープでモダンであり、テンプレートとシーンからのダイナミックなシーントランジションを特徴とし、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで良い実践を強化します。
コンプライアンスオフィサー向けに、財務報告における最近の規制変更を要約する90秒の説明ビデオを開発します。ナラティブは権威あるもので詳細であり、AIビデオジェネレーターを利用して複雑な情報をプロフェッショナルなAIアバターを通じて明確に提示します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用し、包括的な理解のために字幕/キャプションを含めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンストレーニングビデオを向上させることができますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、標準的なコンプライアンストレーニングビデオを魅力的な体験に変えます。プロフェッショナルなAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、インパクトのあるコンテンツを作成します。
HeyGenはトレーニングビデオをより魅力的にするためのクリエイティブツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、幅広いテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを提供し、非常に魅力的なトレーニングビデオを作成します。私たちの生成AI機能は、コンテンツが視聴者を引きつけることを保証します。
HeyGenはどのようなAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能をサポートしていますか？
HeyGenは多様なプロフェッショナルAIアバターをサポートしており、洗練されたスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を通じてスクリプトを生き生きとさせます。さらに、HeyGenは高度なナレーション生成を含み、ビデオの音声をカスタマイズします。
HeyGenはコンプライアンスノートとアクセシビリティ機能をビデオに組み込むのを手伝えますか？
はい、HeyGenはコンプライアンスノートと自動字幕/キャプションのような重要なアクセシビリティ機能をビデオにシームレスに統合します。これにより、すべてのトレーニングおよびオンボーディングコンテンツの明確さと基準への準拠が保証されます。