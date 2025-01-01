コンプライアンスノートビデオジェネレーター: AIコンプライアンストレーニングを作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、退屈なコンプライアンスノートを瞬時に魅力的なトレーニングビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のスタッフを対象にした45秒のビデオをデザインし、新しいデータプライバシーコンプライアンスポリシーのクイックアップデートを提供します。アニメーションテキストのハイライトとプロフェッショナルなAIアバターを使用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオと字幕/キャプションを活用して、直接的で情報豊かなビジュアルスタイルを採用します。
サンプルプロンプト2
マネージャー向けに、営業コンテキストでの倫理的行動の「すべきこと」と「してはいけないこと」を示す30秒の簡潔なビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはシャープでモダンであり、テンプレートとシーンからのダイナミックなシーントランジションを特徴とし、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで良い実践を強化します。
サンプルプロンプト3
コンプライアンスオフィサー向けに、財務報告における最近の規制変更を要約する90秒の説明ビデオを開発します。ナラティブは権威あるもので詳細であり、AIビデオジェネレーターを利用して複雑な情報をプロフェッショナルなAIアバターを通じて明確に提示します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用し、包括的な理解のために字幕/キャプションを含めます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

コンプライアンスノートビデオジェネレーターの使い方

重要なコンプライアンスノートをAIで迅速に魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換し、明確なコミュニケーションとより良い記憶保持を実現します。

1
Step 1
コンプライアンススクリプトを貼り付ける
コンプライアンスノートやフルスクリプトを直接エディターに貼り付けます。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を使用して、テキストを音声に変換します。
2
Step 2
プロフェッショナルAIアバターを選ぶ
多様なプロフェッショナルAIアバターのライブラリから選択し、ブランドを代表し、コンプライアンスメッセージを信頼性と明確さをもって伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアルと会社のブランディングでビデオを強化します。豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、洗練された情報豊かなプレゼンテーションを作成します。
4
Step 4
字幕付きで生成して明確さを確保
コンプライアンスビデオを生成し、重要なメッセージがすべての視聴者にアクセス可能で理解されるように、自動的に字幕/キャプションを含めます。理解を向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコンプライアンス情報を明確化

複雑なコンプライアンスノートを消化しやすく明確なビデオ形式に簡素化し、さまざまなチーム間での理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてコンプライアンストレーニングビデオを向上させることができますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、標準的なコンプライアンストレーニングビデオを魅力的な体験に変えます。プロフェッショナルなAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、インパクトのあるコンテンツを作成します。

HeyGenはトレーニングビデオをより魅力的にするためのクリエイティブツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、幅広いテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを提供し、非常に魅力的なトレーニングビデオを作成します。私たちの生成AI機能は、コンテンツが視聴者を引きつけることを保証します。

HeyGenはどのようなAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能をサポートしていますか？

HeyGenは多様なプロフェッショナルAIアバターをサポートしており、洗練されたスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を通じてスクリプトを生き生きとさせます。さらに、HeyGenは高度なナレーション生成を含み、ビデオの音声をカスタマイズします。

HeyGenはコンプライアンスノートとアクセシビリティ機能をビデオに組み込むのを手伝えますか？

はい、HeyGenはコンプライアンスノートと自動字幕/キャプションのような重要なアクセシビリティ機能をビデオにシームレスに統合します。これにより、すべてのトレーニングおよびオンボーディングコンテンツの明確さと基準への準拠が保証されます。