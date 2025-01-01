コンプライアンスモジュールビデオメーカー：トレーニングと知識保持を向上

AIアバターを使用して魅力的で方針準拠のトレーニングを生成し、知識保持を改善します。

45秒のコンプライアンスモジュールビデオは、さまざまな部門の新入社員向けに、明るく魅力的なシーンでフレンドリーなAIアバターをフィーチャーするべきです。この魅力的なコンテンツは、プロフェッショナルなAIナレーションで、会社の基本方針を紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
L&Dチームは、規制情報の更新を効率的に示す60秒の方針準拠トレーニングビデオを必要としています。クリーンで企業的なビジュアルスタイルと、画面上のテキスト、そして自信に満ちた明瞭な声を組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を通じて、正確な字幕/キャプションを備えたビデオを簡単に作成できます。
サンプルプロンプト2
すべての従業員向けに複雑な倫理ガイドラインを簡素化するために、30秒のAIトレーニングビデオメーカーの例を使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなシーン遷移を特徴とするモダンでクリアなビジュアルを採用し、アップビートなサウンドトラックと明瞭なAIボイスを組み合わせて、短時間のリフレッシャーで最大限の知識保持を達成します。
サンプルプロンプト3
会社文化を強化しようとする人事部門向けに、カスタムブランディングを強調する50秒のコンプライアンス研修生成ビデオを作成します。この洗練されたプロフェッショナルな美学は、カスタムロゴと色を統合し、HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用し、温かく権威あるAIボイスで提供されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンプライアンスモジュールビデオメーカーの仕組み

魅力的で方針準拠のトレーニングビデオをチームのために簡単に生成します。AI駆動のコンテンツ作成と簡単な配信でL&Dプロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、コンプライアンス研修のテキストをプラットフォームに貼り付けます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、あなたの書いたコンテンツを瞬時にダイナミックなビデオの基盤に変えます。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
ブランドを代表しメッセージを伝えるために、多様な「AIアバター」ライブラリから選択します。自然なAIボイスオーバーオプションでエンゲージメントを高め、コンプライアンスモジュールを生き生きとさせます。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用する
トレーニングビデオに「カスタムブランディング」を適用してブランドの一貫性を確保します。会社のロゴ、色、視覚要素を組み込んで、プロフェッショナルで認識しやすいコンテンツを作成します。
4
Step 4
配信用にエクスポートする
コンプライアンス研修ビデオを完成させ、さまざまな形式でエクスポートします。「SCORM準拠」オプションを含め、LMSと簡単に統合して、組織全体での知識保持を向上させるためにシームレスに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコンプライアンスのトピックを簡素化

AI生成ビデオを使用して複雑なコンプライアンス規制と方針を明確にし、すべての人にとって重要な情報を理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの創造性とエンゲージメントを向上させることができますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとダイナミックなシーンを使用して、従来のコンプライアンス研修ビデオを魅力的なコンテンツに変えることができます。AI駆動のコンテンツ生成能力により、魅力的で記憶に残る学習体験を簡単に作成できます。

HeyGenのAIビデオメーカーを使用してコンプライアンスモジュールを生成するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenはコンプライアンスモジュールビデオの作成を簡素化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIトレーニングビデオメーカーがプロフェッショナルなビデオを生成し、AIアバターがコンテンツを話すことで、迅速かつ効率的なコンプライアンス研修生成を可能にします。

HeyGenは方針準拠のトレーニングコンテンツにカスタムブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、方針準拠のトレーニングビデオ内で強力なカスタムブランディングを可能にし、組織のアイデンティティが一貫して反映されるようにします。この機能は、すべてのeラーニングプラットフォームでブランドの一貫性を維持するのに役立ちます。

HeyGenのAIトレーニングビデオメーカーはL&Dチームが知識保持を改善するのに役立ちますか？

はい、HeyGenのAIトレーニングビデオメーカーは、L&Dチームが非常に魅力的で視覚的に豊かなコンプライアンス研修を作成するのを支援し、知識保持の改善に重要です。ダイナミックなビデオ形式は学習者の集中を維持し、複雑なトピックの理解を強固にします。