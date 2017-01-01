魅力的な研修のためのコンプライアンスモジュールビデオジェネレーター

HRおよびL&Dチーム向けに、スクリプトから直接テキストをビデオに変換し、コスト効果の高い高品質なコンテンツを確保することで、説得力のあるコンプライアンス研修ビデオを簡単に制作します。

HRチーム向けに新しいデータプライバシーポリシーを紹介する、45秒のプロフェッショナルでありながら親しみやすいコンプライアンス研修ビデオを作成してください。HeyGenのAIアバターを活用して、フォーマルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルで明確で魅力的な指示を提供し、落ち着いた権威あるナレーションを加えることで、すべての従業員が機密情報に関する責任を理解できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員を対象とした60秒の歓迎オンボーディングビデオを開発し、会社の文化と基本的な手続きを迅速に紹介します。このビデオは、活気ある背景音楽と親しみやすいナレーターを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書面によるオリエンテーション資料を動的で記憶に残るビジュアル体験に簡単に変換します。
サンプルプロンプト2
L&Dチーム向けの30秒の簡潔な情報ビデオを想像してください。コンプライアンスモジュールビデオジェネレーターがGDPR準拠のコンテンツ作成をどのように簡素化できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、明確なテキストオーバーレイとHeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて生成された簡潔で自信に満ちた音声トーンを使用し、プラットフォームの効率性を強調します。
サンプルプロンプト3
従業員の育成に費用対効果の高いソリューションを求める企業を対象とした40秒のダイナミックな企業研修ビデオを制作します。この魅力的なAIビデオジェネレーターのデモンストレーションは、エネルギッシュな背景音楽を使用した現代的なビジュアルデザインを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に組み立て、広範な制作コストをかけずに視聴者の注意を引きつけます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンプライアンスモジュールビデオジェネレーターの使い方

HRおよびL&Dチーム向けに、複雑な情報をアクセスしやすくローカライズされたコンテンツに変換し、魅力的でコンプライアンスに準拠した研修ビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
コンプライアンススクリプトを作成
コンプライアンス研修ビデオのコンテンツを貼り付けるか、スクリプトを生成し、AIを活用してテキストを自動的にビデオに変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターのライブラリからモジュールをナレーションするプレゼンターを選び、エンゲージメントを高め、コンプライアンス研修をより親しみやすいものにします。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用
組織のカスタムブランディングを組み込み、ロゴや色を含めて、コンプライアンスビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
生成して共有
自動ボイスオーバー生成と字幕でビデオを完成させ、LMSプラットフォームへのシームレスな統合のために簡単にエクスポートし、従業員のオンボーディングに活用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な規制の明確化

複雑なコンプライアンス規制とポリシーを解明し、すべての従業員にとってアクセスしやすく理解しやすい情報にします。

よくある質問

HeyGenのAIアバターはコンプライアンス研修ビデオをどのように強化しますか？

HeyGenのAIアバターは、魅力的で人間らしいインタラクションを提供することで、情報をより親しみやすく記憶に残るものにし、コンプライアンス研修ビデオを変革します。

HeyGenはL&Dチーム向けにテキストをビデオに変換できますか？

もちろんです！HeyGenのテキストからビデオへの機能により、L&Dチームは書かれたスクリプトを動的な研修ビデオに簡単に変換し、カスタマイズ可能なブランディングを備えています。

HeyGenは企業研修のためのボイスオーバー生成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは企業研修ビデオのためのシームレスなボイスオーバー生成を提供し、複数の言語で明確でプロフェッショナルなナレーションを確保し、グローバルなリーチを拡大します。

HeyGenのビデオジェネレーターにはどのようなブランディングコントロールがありますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴや色を組み込んで、すべての研修資料でブランドの一貫性を維持できるようにします。