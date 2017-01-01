コンプライアンス紹介ビデオジェネレーター: 迅速で魅力的なコンテンツ
AIアバターを使用して魅力的なコンプライアンス研修ビデオを迅速に作成し、社員のオンボーディングを簡素化し、エンゲージメントを向上させます。
新入社員のオンボーディング中に使用する45秒の短いビデオを作成し、規制コンプライアンス研修の紹介に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは親しみやすく、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとアニメーションを取り入れ、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して励ましの声を提供します。コンプライアンスを身近で魅力的に感じさせ、初日からポジティブなトーンを設定することを目指します。
既存の社員を対象にした年次研修のリフレッシュや重要なポリシー変更の発表のための2分間のプロフェッショナルなビデオを制作します。このビデオは洗練されていて権威あるが親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを使用して重要な情報を直接かつ明確に伝えます。重要なポイントを強調するために微妙な音響効果を取り入れ、すべての視聴者に向けて字幕を追加することで包括的なアクセシビリティを確保します。
安全研修ビデオのためのコンプライアンスビデオメーカーのスピードと影響力を紹介する30秒のダイナミックなプロモーションビデオを生成します。オペレーションマネージャーと安全担当者を対象にしたこのビジュアルナラティブは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連する安全シナリオの迅速なカットを特徴とし、ドライビングサウンドデザインと組み合わせます。さまざまなプラットフォームに合わせてビデオを簡単に適応させる方法をアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの制作を効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを含む高度なAIツールを活用することで、魅力的なコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化します。当社のプラットフォームはカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供し、HRチームが広範なビデオ編集の経験なしにプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成できるようにします。
HeyGenはコンプライアンスコンテンツにおけるAIアバターのカスタマイズにどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenは多様なAIアバターを作成するための強力な技術的能力を提供し、コンプライアンス紹介ビデオジェネレーターのニーズに個別のタッチを加えることができます。これらのAIアバターは重要なメッセージを伝え、さまざまな規制コンプライアンス研修モジュールでの社員のエンゲージメントを高めます。
HeyGenはコンプライアンスビデオコンテンツのアクセシビリティとリーチをどのように向上させますか？
HeyGenはAI字幕ジェネレーターとボイスオーバー機能を使用してコンプライアンス研修ビデオのアクセシビリティを向上させ、より広範な視聴者にコンテンツを理解させます。これは年次研修のリフレッシュやポリシー変更の発表において重要であり、安全研修ビデオをより包括的にします。
HeyGenはプロフェッショナルなコンプライアンスビデオのブランディングカスタマイズをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なコンプライアンスビデオメーカーとして設計されており、ロゴや色のカスタマイズを含む広範なブランディングコントロールを提供します。これにより、規制コンプライアンス研修ビデオが魅力的であるだけでなく、企業のアイデンティティとプロフェッショナリズムを維持します。