コンプライアンス紹介ビデオジェネレーター: 迅速で魅力的なコンテンツ

AIアバターを使用して魅力的なコンプライアンス研修ビデオを迅速に作成し、社員のオンボーディングを簡素化し、エンゲージメントを向上させます。

HRチームとITプロフェッショナルを対象にした1分間の魅力的なビデオを作成し、コンプライアンス紹介ビデオジェネレーターの効率性を示してください。この技術的な説明ビデオは、モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、画面上の明確な指示を伴い、アップビートでプロフェッショナルなバックグラウンドトラックと正確なナレーションを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用してコンテンツを迅速に作成し、AIアバターを使用して視聴者にAIツールを活用するプロセスを案内します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員のオンボーディング中に使用する45秒の短いビデオを作成し、規制コンプライアンス研修の紹介に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは親しみやすく、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとアニメーションを取り入れ、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して励ましの声を提供します。コンプライアンスを身近で魅力的に感じさせ、初日からポジティブなトーンを設定することを目指します。
サンプルプロンプト2
既存の社員を対象にした年次研修のリフレッシュや重要なポリシー変更の発表のための2分間のプロフェッショナルなビデオを制作します。このビデオは洗練されていて権威あるが親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを使用して重要な情報を直接かつ明確に伝えます。重要なポイントを強調するために微妙な音響効果を取り入れ、すべての視聴者に向けて字幕を追加することで包括的なアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
安全研修ビデオのためのコンプライアンスビデオメーカーのスピードと影響力を紹介する30秒のダイナミックなプロモーションビデオを生成します。オペレーションマネージャーと安全担当者を対象にしたこのビジュアルナラティブは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連する安全シナリオの迅速なカットを特徴とし、ドライビングサウンドデザインと組み合わせます。さまざまなプラットフォームに合わせてビデオを簡単に適応させる方法をアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンプライアンス紹介ビデオジェネレーターの使い方

AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、チームのための重要な規制コミュニケーションを簡素化する魅力的なコンプライアンス研修ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
コンプライアンスメッセージをテキストとして入力するか、さまざまな研修ニーズに合わせて設計されたカスタマイズ可能なビデオテンプレートのライブラリから選択します。この基本的なステップにより、コンテンツが構造化されプロフェッショナルになります。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
AIアバターを選択してコンテンツを提示し、ビデオを強化します。広範なライブラリからサポートメディアを選び、コンプライアンス紹介を生き生きとさせます。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成
スクリプトから自然な音声のボイスオーバーを自動生成します。さらに、AI字幕ジェネレーターを使用して正確な字幕を提供し、すべての社員にとってビデオがアクセス可能で理解しやすいものにします。
4
Step 4
魅力的なコンテンツをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、希望のフォーマットとアスペクト比でエクスポートします。プロフェッショナルで魅力的なコンプライアンスビデオが組織全体で共有され、重要なポリシーの効果的なコミュニケーションを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全性と規制トピックを明確化

複雑な安全研修ビデオや規制コンプライアンス研修コンテンツを簡素化し、重要な情報をすべての社員にとってアクセスしやすく魅力的にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの制作を効率化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを含む高度なAIツールを活用することで、魅力的なコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化します。当社のプラットフォームはカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供し、HRチームが広範なビデオ編集の経験なしにプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成できるようにします。

HeyGenはコンプライアンスコンテンツにおけるAIアバターのカスタマイズにどのような技術的能力を提供しますか？

HeyGenは多様なAIアバターを作成するための強力な技術的能力を提供し、コンプライアンス紹介ビデオジェネレーターのニーズに個別のタッチを加えることができます。これらのAIアバターは重要なメッセージを伝え、さまざまな規制コンプライアンス研修モジュールでの社員のエンゲージメントを高めます。

HeyGenはコンプライアンスビデオコンテンツのアクセシビリティとリーチをどのように向上させますか？

HeyGenはAI字幕ジェネレーターとボイスオーバー機能を使用してコンプライアンス研修ビデオのアクセシビリティを向上させ、より広範な視聴者にコンテンツを理解させます。これは年次研修のリフレッシュやポリシー変更の発表において重要であり、安全研修ビデオをより包括的にします。

HeyGenはプロフェッショナルなコンプライアンスビデオのブランディングカスタマイズをサポートしていますか？

はい、HeyGenは包括的なコンプライアンスビデオメーカーとして設計されており、ロゴや色のカスタマイズを含む広範なブランディングコントロールを提供します。これにより、規制コンプライアンス研修ビデオが魅力的であるだけでなく、企業のアイデンティティとプロフェッショナリズムを維持します。