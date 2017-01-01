新入社員向けに、必須のコンプライアンス研修ビデオを紹介する1分間のビデオを作成し、スムーズな新入社員のオンボーディング体験を確保します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、フレンドリーなAIアバターが会社のポリシーを歓迎するトーンで説明し、重要な情報を強調するために明確な字幕を付けます。このプロンプトはHeyGenの`AIアバター`と`字幕`を活用して効果的なコミュニケーションを図ります。

