コンプライアンスガイドビデオメーカー：トレーニングビデオを迅速に作成
スクリプトからのテキストビデオを使用して、プロフェッショナルなコンプライアンスビデオを迅速に変換し、従業員研修を明確にし、コストを削減します。
既存の全従業員向けに、データプライバシーに関する重要なポリシーの更新を発表する30秒の簡潔なビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンにし、ライブラリからの魅力的なストックメディアを使用し、明確で権威あるナレーションを加えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとボイスオーバー生成を活用して、この重要なコンプライアンス更新を迅速に制作し、すべてのチームメンバーに効率的に情報を伝えます。
HRおよびコンプライアンスチーム向けに、新しい規制報告要件を詳述する45秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルにし、理解しやすいグラフィックとテキストオーバーレイに焦点を当て、正確なナレーションを伴います。HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを実装して、この詳細なコンプライアンスガイドの明確さとアクセス性を確保してください。
マネージャー向けに、インシデント報告と解決の適切な手順を示し、効率的な規制コンプライアンスプロセスを強化する60秒のトレーニングビデオをデザインしてください。ビデオは明確なステップバイステップの指導ビジュアルスタイルを採用し、強調のためにアニメーション要素と画面上のテキストを利用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに合わせてビデオを調整し、スクリプトからのテキストビデオを利用して、この重要なコンプライアンス研修で一貫したメッセージを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、ビデオ作成プロセス全体を劇的に効率化し、HRおよびコンプライアンスチームが高品質なコンプライアンス研修ビデオを効率的に制作できるようにします。このアプローチにより、従来のビデオ制作に関連する時間とリソースが大幅に削減されます。
AIアバターは重要な会社方針の更新をどのように伝えますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、重要な会社方針の更新や新しいガイドラインを提示します。これにより、魅力的で一貫性のあるスケーラブルなコミュニケーションが実現し、従業員の理解と遵守が向上します。
HeyGenは多様なグローバルワークフォース向けのコンプライアンスビデオの作成をサポートしますか？
はい、HeyGenは多様なグローバルワークフォース向けの包括的なコンプライアンスビデオの作成を支援します。統合されたボイスオーバー生成、自動字幕/キャプション、80以上の言語でのワンクリック翻訳を提供し、複雑なコンプライアンスのトピックを世界中で効果的に伝えます。
HeyGenはすべてのコンプライアンスガイドビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはブランドキット、カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、強力なチームコラボレーション機能を提供します。これらのツールにより、すべてのコンプライアンスガイドビデオが組織の確立されたビジュアルアイデンティティとメッセージングに一貫して整合することを保証します。