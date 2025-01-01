新入社員のオンボーディング用に、会社の重要なコンプライアンスガイドラインを明確に説明する60秒の魅力的なビデオを作成してください。このビデオでは、フレンドリーなAIアバターがプロフェッショナルで歓迎的な音声スタイルで重要な情報を伝え、明確なビジュアルで補完します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、この重要なコンプライアンス研修ビデオの制作を効率化してください。

ビデオを生成